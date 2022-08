A Xunta executa obras de restauración da igrexa do mosteiro de San Salvador de Lourenzá, nas que inviste 316.000 euros

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, subliñou que a intervención ten por obxecto corrixir as patoloxías detectadas para garantir a conservación e promoción cultural do ben

A Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades

está a executar obras de restauración da igrexa do mosteiro de San Salvador de Lourenzá, nas que inviste 316.100 euros.

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, comprobou hoxe a marcha dos traballos, que se centran en corrixir as patoloxías existentes para garantir a conservación do ben e favorecer a súa promoción cultural. O delegado estivo acompañado pola alcaldesa de Lourenzá, Rocío López, e representantes da asociación Patrimonio Laurentino, entre outras persoas.

A intervención ten como principais finalidades eliminar os danos estruturais existentes nas fábricas de cantería da nave lateral sur e a supresión de filtracións de auga de chuvia a través da súa cuberta. Tamén a restauración da lanterna situada sobre a cúpula do cruceiro, a reparación de humidades interiores e a renovación integral da instalación eléctrica.

Arias lembrou que o mosteiro de San Salvador de Lourenzá está considerado Monumento Histórico Artístico nacional dende o ano 1974 e representa un elemento de especial interese no ámbito do Camiño Norte. Subliñou o compromiso da Consellería “coa preservación do noso patrimonio, que ademais supón un recurso turístico de primeira orde”.

Entre as actuacións concretas que se propoñen, no caso da lanterna contémplase a reconstrución do cupulín e entaboado, a restauración das capintarías e ferraxes e a incorporación dun sistema de ventilación.

Tamén o selado de gretas e xuntas na nave da epístola e o triforio; e o selado da greta do muro sur con inxección de morteiro de cal. A nova acometida eléctrica completarase con proxectores led para retablos, a nave principal, o cruceiro e o presbiterio, e na planta superior nas naves laterais e a tribuna. Así mesmo, intervirase na cuberta para evitar as entradas de auga nas naves laterais, entre outros traballos de mellora.

As actuacións comezaron pola realización dos estudos previos e está previsto que finalicen de cara ao vindeiro outono.

