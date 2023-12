A Xunta executa melloras por importe de 1,5 millóns de euros nas instalacións portuarias do municipio de Poio

Alfonso Villares lembrou que Portos de Galicia leva a cabo tamén as obras de remodelación e humanización do acceso ao porto de Raxó por 830.000 euros

Os orzamentos da Xunta para 2024 recollen un investimento plurianual de 2 millóns de euros para a renovación dos departamentos para usuarios de Combarro

O titular de Mar sinalou que se están a recompilar os datos necesarios para solicitar ao Estado a petición de zona de emerxencia nas rías para conseguir que as posibles axudas cheguen a tódolos afectados pola mortaldade do marisco

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, está a investir 1,5 millóns de euros en actuacións de mellora dos portos de Campelo e Raxó, no municipio de Poio. Así o comunicou esta mañá o titular do departamento autonómico, Alfonso Villares, nunha visita ás obras de ampliación e remodelación da nova lonxa de Campelo, recentemente finalizadas.

O conselleiro do Mar comprobou o remate dos traballos en Campelo, nos que se investiron 645.000 euros e que permitiron acondicionar e ampliar a zona de uso administrativo e a distribución de espazos da zona de vendas anterior, para satisfacer as demandas dos usuarios e traballadores do edificio. Neste sentido, lembrou que na lonxa de Campelo desenvolven a súa actividade profesionais de tres confrarías diferentes, como son as de Lourizán, Raxó e Pontevedra.

Alfonso Villares explicou que para mellorar as condicións de actividade do edificio foi necesaria a ampliación no extremo sueste, sobre a zona de acceso e do aparcadoiro. O esquema de uso mantense, quedando a zona de oficinas e acceso de público na planta baixa e as estancias destinadas a reunións na planta alta. Dótase dun forxado intermedio para o almacenamento de caixas e na planta baixa inclúese unha estancia de almacén vinculada directamente coa nave principal da lonxa.

En canto ás comunicacións verticais, a escaleira de caracol existente retirarase e a comunicación coa planta alta trasladarase á zona ampliada, onde se situará tamén un ascensor para garantir a accesibilidade a todo o edificio. Nesta nova zona ampliada situaranse os aseos públicos e un despacho. Na planta superior modificarase a cuberta para permitir un mellor aproveitamento e a entrada de luz natural e engadiranse unha sala de reunións, os aseos para o persoal, un pequeno almacén e un cuarto de instalacións con ventilación directa ao exterior.

Durante a súa visita ao municipio de Poio, o conselleiro do Mar lembrou tamén que o seu departamento, a través de Portos de Galicia, está a executar outra actuación de importante envergadura no concello como é a remodelación e humanización do acceso ao porto de Raxó. Nesta actuación a Xunta está a investir outros 830.000 euros e prevé que os traballos poidan quedar rematados na vindeira primavera. A actuación prevista pretende humanizar o vial, con criterios máis amables para os peón e inclúe a rede de instalación de servizos urbanos.

Alfonso Villares, subliñou tamén outra actuación destacada prevista por Portos de Galicia para o municipio de Poio como é a renovación dos departamentos de usuarios de Combarro. O conselleiro do Mar explicou que os orzamentos da Xunta para 2024 recollen un investimento plurianual de 2 millóns de euros para esta obra, cunha partida para o vindeiro exercicio de 121.000 euros. Esta actuación pretende dotar aos profesionais que operan no porto de Combarro dunhas instalacións que permitan mellorar as súas condicións de traballo.

O titular de Mar remarcou deste xeito o importante esforzo orzamentario da Xunta de Galicia nas infraestruturas portuarias do municipio de Poio nas que está a investir 1,5 millóns de euros e proxecta unha achega doutros dous para as vindeiras anualidades.

A preguntas dos xornalistas, Alfonso Villares reiterou que a Xunta está a traballar na solicitude ao Goberno do Estado para que se declare as áreas das rías como zonas catastróficas –en concreto zonas afectadas gravemente por unha emerxencia– polo impacto da alta temperatura da auga, os temporais dos últimos meses e as caídas na salinidade das rías provocadas polas fortísimas choivas.

O conselleiro sostén que esta medida permitiría que o Estado se encargue da reparación dos danos en producións de acuicultura mariña chegando a todos os afectados. Para iso estanse a recompilar os datos para os informes necesarios para fundamentala: análise pluviométrica, da salinidade das augas e da mortaldade dos moluscos en cada unha das áreas. Cando se conte con eles poderase presentar ante o Estado. “O fundamental é que non queda ninguén fora, e a vía, máis axeitada para acadalo é esta declaración”, dixo, aínda que se exploren tamén outras vías de axudas.





