A Xunta executa hoxe as obras de rehabilitación do firme na estrada autonómica LU-141 en Rinlo, no concello de Ribadeo

A intervención, que conta cun investimento de máis de 36.000 ?, desenvólvese con medios propios de conservación de estradas da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e está previsto que se remate hoxe mesmo

A Xunta iniciou esta mañá as obras de rehabilitación do firme na estrada autonómica LU–141, no núcleo de Rinlo, no concello de Ribadeo.

Esta actuación, que conta cun investimento de máis de 36.000 euros, está a desenvolverse mediante medios propios de conservación de estradas da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e está previsto que se remate hoxe mesmo.

As obras céntranse nun ámbito de actuación de 456 metros de lonxitude entre os puntos quilométricos 0+760 e 1+216, ao seu paso polo núcleo de Rinlo.

As obras consisten na rehabilitación de firme con aglomerado en todo o tramo. Así mesmo, procederase á sinalización horizontal de toda a estrada, entre os puntos 0 e 1+216.

Durante a execución destas obras, no día de hoxe, permanecerán habilitados carrís alternativos de circulación coa correspondente sinalización provisional de desvíos, cando sexa necesario, ante posibles interrupcións do tráfico.

A Xunta continúa traballando na mellora da rede viaria autonómica co fin de proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas cómodas e seguras.

