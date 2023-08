A Xunta exalta o pemento de Oímbra na XXVI Feira gastronómica deste produto amparado por unha indicación xeográfica protexida

O conselleiro do Medio Rural e o director de Turismo de Galicia asistiron á celebración, centrada na degustación dos pementos na carballeira a carón do Concello

José González e Merelles salientaron a ampla tradición deste evento e lembrou que está declarado como Festa de Interese Turístico de Galicia



O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado polo director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, destacaron este mediodía a calidade do pemento de Oímbra, con motivo da XXVI Feira de exaltación deste produto, que se celebra na devandita localidade ourensá, máis concretamente na carballeira situada a carón do Concello.

O titular de Medio Rural, que estivo acompañado tamén polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, e pola alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, aproveitou a súa visita para poñer en valor este pemento, amparado por unha Indicación Xeográfica Protexida (IXP).

Asemade, José González salientou a ampla tradición desta festa gastronómica –que acada xa a súa edición número 26– e cualificouna como un fito de referencia no calendario festivo da provincia e de toda a comunidade autónoma, lembrando tamén que está declarada como de Interese Turístico de Galicia.

Nesta mesma liña, o conselleiro vinculou tamén a excelencia dos pementos de Oímbra coas terras nas que se producen, na comarca de Verín, e defendeu este produto de calidade diferenciada como unha mostra máis da produción agroalimentaria tradicional de Galicia.

O director de Turismo de Galicia, pola súa parte, destacou o excelente escaparate turístico e polo de atracción que supón a celebración desta Festa de Interese Turístico de Galicia, declarada desde 2009, que permite enxalzar o produto máis destacado da zona atrendo, ano a ano, un maior número de persoas, posicionando este produto con selo de calidade como un dos sinais de identidade da comarca de Monterrei, un territorio no que desde a Xunta se está facendo unha forte aposta para a súa dinamización socioeconómica e turística, a través de proxectos de alto impacto como a rehabilitación da Fortaleza de Monterrei.





