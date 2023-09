A Xunta estudará vías de colaboración co Concello de Xinzo de Limia en materia de urbanismo e solo industrial

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2023

A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, reuniuse recentemente co segundo tenente alcalde e concelleiro de Relacións Institucionais de Xinzo de Limia, Carlos Gómez, para avaliar varias cuestións en materia urbanística e de solo industrial de interese para a veciñanza da localidade.

Durante o encontro, o concelleiro trasladoulle á responsable autonómica o interese municipal en avanzar no desenvolvemento de parque empresarial, así como a necesidade de actuar en varias rúas do casco histórico da localidade como son a Lepanto, Constitución, Galicia ou San Roque de cara á súa humanización e mellora do saneamento.

A maiores, na reunión acordouse manter unha nova xuntanza na que participen o alcalde, o concelleiro de Obras e técnicos municipais para abordar aspectos concretos destes proxectos.





