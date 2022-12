A Xunta estudará colaborar co Concello de Paradela en dous proxectos para poñer en valor a parroquia de Barán e o núcleo de Pacios

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2022

A Xunta de Galicia estudará a posibilidade de colaborar economicamente co concello lucense de Paradela na execución de dous proxectos urbanísticos que buscan a posta en valor da parroquia de Barán, unha zona moi coñecida e visitada do municipio, e do núcleo tradicional de Pacios.

Así llo trasladou a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ao rexedor, José Manuel Mato, con quen mantivo unha reunión esta tarde para abordar diferentes asuntos de interese municipal no marco das súas competencias.

Concretamente, o alcalde explicoulle que o primeiro destes proxectos municipais prevé a recuperación dun espazo público en Barán para habilitar unha praza que sirva de punto de encontro entre a veciñanza. Ademais, incidiu no atractivo turístico desta parroquia, na que se localiza o Castro de Barán integrado por un foso, dúas terrazas e unha croa.

En canto á intervención proxectada no núcleo tradicional de Pacios, o rexedor municipal indicou que o obxectivo é realizar unha serie de intervencións sobre os elementos patrimoniais que alberga este ámbito.

Neste sentido, a conselleira lembrou que a Xunta impulsou no ano 2010 o plan Hurbe para apoiar aos concellos na execución de actuacións urbanísticas que dinamicen as vilas galegas e contribúan a mellorar a calidade de vida da veciñanza a través da dotación de equipamentos e servizos públicos, polo que se comprometeu co alcalde a estudar ambos proxectos e analizar o seu posible encaixe no referido programa.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando