A Xunta estuda vías de colaboración coa nova directiva do Instituto de Estudos Padre Sarmiento

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado polo director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, reuniuse hoxe co novo director do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, Pablo Otero,

Nesta primeira toma de contacto co novo equipo, o titular de Cultura da Xunta comprometeuse a seguir co apoio a esta entidade, coa que mantén unha colaboración estable para contribuír aos seus gastos de funcionamento. Tamén está vixente un convenio para que esta entidade –que forma parte do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC)– elabore unha ferramenta metodolóxica que fixe criterios científicos para avaliar o recoñecemento de novas rutas históricas como Camiño de Santiago.





