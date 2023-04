A Xunta estuda recuperar o tráfico das liñas de autobús que conectan Ferrol con Pontedeume, Betanzos, A Coruña, Santiago e Vigo pola avenida das Pías mentres estea activo un carril en cada sentido

Durante o encontro púxose de relevancia a necesidade de que a proposta conte coa conformidade de Concello de Ferrol e Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada do xefe territorial da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, José Antonio Álvarez Vidal, mantiveron esta mañá na Delegación Territorial unha reunión de traballo coa presidenta da asociación de veciños de Caranza, María del Pilar Rodríguez Venancio, sobre a adaptación das liñas de autobús afectadas polas obras da avenida das Pías (FE–14) en Ferrol.

Na mesma, abordouse a proposta de recuperar o tráfico das liñas que conectan Ferrol con Pontedeume, Betanzos, A Coruña, Santiago e Vigo pola avenida das Pías, durante o tempo que estea liberado á circulación un carril en cada un dos sentidos da vía.

acordados entre o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, o Concello de Ferrol e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade que están en vigor desde o pasado 11 de abril, as liñas que conectan a cidade coas mencionadas localidades, tanto as que realizan o seu percorrido por estrada como as que son directas pola AP–9, saen e chegan á estación de autobuses de Ferrol directamente desde a autoestrada.

púxose de relevancia a necesidade de manter unha reunión con representantes do Concello de Ferrol, competente en materia de Tráfico e responsables da Demarcación de Carreteras do Estado, responsable das obras de mellora da seguridade viaria da avenida das Pías (FE–14). O obxectivo da reunión é que, tomando como referencia os datos de tráfico destes últimos días, se garanta que a recuperación dos percorridos dos autobuses é viable e non suporá retrasos significativos nas expedicións.





