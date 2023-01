A Xunta estuda colaborar coa Universidade da Coruña nun proxecto innovador para reducir a dispersión da herba da pampa na Comunidade

A partir do estudo biolóxico e ecolóxico dun parasito desta especie gramínea invasora, os investigadores desenvolveron unha tecnoloxía que permite utilizalo para reducir a produción de sementes desta planta, limitando así a súa propagación

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 7 de xaneiro de 2023

A Xunta estudará a posibilidade de colaborar con investigadores da Universidade da Coruña (UDC) na aplicación práctica dunha técnica innovadora para axudar a controlar a dispersión da herba da pampa en Galicia, unha especie invasora orixinaria de Suramérica e que ten un importante impacto medioambiental e socioeconómico sobre o entorno no que se localiza.

A directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, reuniuse recentemente con Jaime Fagúndez e María Servia, investigadores do departamento de Bioloxía da Facultade de Ciencias coruñesa e responsables do equipo que desenvolveu unha nova tecnoloxía capaz de empregar como sistema de control biolóxico un parasito desta planta ?concretamente, o insecto spanolepis selloanae ?.

Tras explicarlle á directora xeral que o referido insecto dana as sementes da herba da pampa, reducindo tanto a súa produción como a súa dispersión, os investigadores da UDC aseguraron que a metodoloxía xa está patentada e mesmo contactaron cunha empresa do sector que validou a solución de control biolóxico que propoñen co obxectivo de poder garantir a súa correcta aplicación e distribución. Ademais, con este sistema apóstase por un remedio que non implica o emprego de químicos.

Neste sentido, ofrecéronse a colaborar coa Xunta para desenvolver novos produtos que poidan ter aplicación práctica en zonas onde estea presente esta planta, poñendo á súa disposición a experiencia acumulada no campo da investigación das especies invasoras, no que levan traballando máis de dúas décadas con traballos destacados como, por exemplo, a coordinación da elaboración da estratexia de xestión da herba da pampa.

Pola súa parte, a directora xeral de Patrimonio Natural lembrou que nos últimos anos e tendo en conta a ameaza que supón esta especie da familia das gramíneas para a biodiversidade galega, a Xunta impulsou diferentes actuacións para tratar de poñerlle coto, como a elaboración da cartografía de detalle da distribución e estimación da abundancia da especie en zonas costeiras da rede de espazos protexidos e as súas áreas limítrofes, ou o deseño e desenvolvemento de actuacións de control e erradicación.

Ademais, cómpre subliñar que a Xunta participa tamén desde hai varios anos no programa LIFE Stop Cortaderia , un proxecto europeo que analiza e trata de lograr a eliminación da herba da pampa na franxa que vai desde a costa oeste de Francia ata o arco norte de España e Portugal, pola que se ten estendido con rapidez.

Por todo iso, Belén do Campo amosouse interesada no sistema de control biolóxico desenvolvido pola UDC, xa que permitiría frear a expansión da herba da pampa na Comunidade e complementaría as accións de eliminación sobre o terreo que se están a executar, polo que emprazou aos responsables da investigación a manter próximos contactos co fin de estudar posibles vías de colaboración.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando