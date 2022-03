A Xunta estenderá a partir da vindeira semana o modelo organizativo Xide aos servizos de pediatría de atención primaria

Tal e como sinalou no Parlamento a directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Estrella López–Pardo, os servizos de atención primaria de Culleredo e Illas Canarias comezarán a utilizalo o vindeiro luns

XIDE é un modelo organizativo que optimiza a xestión das citas a demanda atención primaria, aportando importantes vantaxes para a poboación e para os profesionais do primeiro nivel asistencial

A proposta de citación ofrecida polo sistema XIDE foi aceptada nun 92% dos casos por parte dos pacientes tanto no modo de atención, como no tempo proposto para a mesma, así como no profesional encargado desa primeira atención

Os resultados apuntan a que o XIDE será unha das ferramentas máis importantes no proceso de cambio da atención primaria







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.