A Xunta está a ultimar o proxecto para a reconstrución da presa de Ponte Maceira, en Ames e Negreira, cun investimento de preto de 392.000 euros

Este proxecto está xa redactado e actualmente avanza a súa fase de supervisión e tramitación, dando así cumprimento ao compromiso da Xunta con estes municipios

As obras contempladas no proxecto, cun prazo de execución de 5 meses, teñen como obxectivo reparar os danos detectados no corpo da presa

As tarefas inclúen a limpeza e a roza da mampostería da presa, así como a retirada de pezas soltas localizadas

A pantalla será reconstruída con lousas de granito e para mellorar a súa estabilidade disporase a súa ancoraxe ao corpo do encoro con variñas de aceiro

A Xunta, a través de Augas de Galicia, está a ultimar o proxecto de reconstrución da presa de Ponte Maceira, situada entre os concellos de Ames e Negreira, que suporá un investimento de preto de 392.000 euros.

Este proxecto está xa redactado e actualmente avanza a súa fase de supervisión e tramitación, dando así cumprimento ao compromiso adquirido con estes municipios.

As obras contempladas no proxecto, cun prazo de execución de 5 meses, teñen como obxectivo reparar os danos detectados no corpo da presa.

De xeito máis concreto, as tarefas proxectadas inclúen a limpeza e a roza da mampostería da presa, así como a retirada de pezas soltas localizadas.

Tamén se prevé a execución dunha nova fábrica de reparación con pezas de corte natural, con forma atizonada, granito duro e tons de pedra "do país". Estes elementos colocaranse perpendicularmente á superficie do vertedoiro, encheranse e encaixaranse, coa infiltración dun formigón de consistencia suave.

A pantalla será reconstruída con lousas de granito de 2,50 e 3,00 m. de lonxitude, introducido na canle e tomado o seu pé con formigón en masa.

Co fin de mellorar a estabilidade e a firmeza desta pantalla vertical de lousas, disporase o seu ancoraxe ao corpo do encoro con variñas de aceiro inoxidable, aloxadas con morteiro de cemento.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando