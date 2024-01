A Xunta esixe ao Goberno central que reclame responsabilidades polos danos medioambientais causados polo vertido de pellets

Resalta que é o Executivo estatal o que debe pedir explicacións xa que ten en exclusiva as competencias sobre contaminación mariña

Denuncia “os bulos” sobre a calidade do peixe e marisco galego e asegura que o seu consumo é totalmente seguro



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta mañá que o Executivo autonómico solicitou ao Goberno central que inicie o proceso para exixir responsabilidades por danos medioambientais no dominio público marítimo–terrestre a quen corresponda polo vertido de pellets que está a afectar ás costas galegas. “Onte mesmo nos diriximos ao Goberno central para que lle esixa responsabilidades a quen causou todo o que pasou”, explicou.

Durante unha visita a unha das foodtrucks da campaña Galicia sabe A MAR en Ribadeo, no que estivo acompañado polo conselleiro do Mar, Alfonso Villares, Rueda salientou que a Xunta fixo esta solicitude por escrito ao Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico en base a Lei 26/2007, do 23 de outubro, de responsabilidade ambiental en calidade de parte interesada.

O presidente lembrou que é o Goberno estatal quen ten as competencias para actuar fronte a un episodio de contaminación mariña e polo tanto o que ten que avaliar os posibles danos medioambientais do vertido e a responsabilidade dos custes que agora mesmo están a sufragar as administracións.

Logo de asegurar que o Goberno galego “como parte implicada, como parte que está poñendo medios para a limpeza” para deixar as praias libres de pellets e doutros plásticos, Rueda salientou que é o momento de “exixir responsabilidades”. “Había que seguir intentando, como fan os medios da Xunta, buscar os sacos no mar e desde logo tamén hai que reaccionar e pedir responsabilidades por todos os custes e todo o dano que se produciu”, manifestou.

Rueda quixo enxalzar e defender unha vez máis a excelencia dos produtos do mar galegos e lamentou os “bulos” que se verteron nos últimos días sobre a súa calidade. “Danouse unha imaxe que era impecable e que o ten que seguir sendo, e polo tanto hoxe estamos aquí para reiterar que Galicia sabe a mar, que ten uns produtos pesqueiros de primeirísima calidade e que o seguen sendo sen ningunha dúbida”, asegurou.





