A Xunta esgota o crédito destinado ao programa Galicia Renova Electrodomésticos tras recibir máis de 19.000 solicitudes

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, aproveitou a visita realizada esta mañá a Zapping TV, en Lalín, para agradecer a colaboración dos 491 establecementos adheridos a esta campaña



A porcentaxe de axudas para consumidores vulnerables é a máis alta de todas as edicións



O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, visitou esta mañá en Lalín o establecemento Zapping TV, un dos 491 que, en toda a Comunidade, se adheriron ao programa Galicia Renova Electrodomésticos.

Tal e como informou o vicepresidente primeiro, a convocatoria esgotou xa o crédito destinado a esta iniciativa –que ascendía a 3 millóns de euros– tras recibir máis de 19.000 solicitudes. Nesta edición, ademais, alcanzouse a cifra máis alta de consumidores vulnerables apoiados (22,6 %).

O frigorífico–conxelador (3.693 solicitudes) e a placa de indución (3.274) foron as tipoloxías máis demandadas, mentres que as lavadoras foron os aparellos máis solicitados entre os consumidores vulnerables (1.654). Por provincias, Pontevedra foi a que máis peticións rexistrou (6.767), seguida da Coruña (6.524), Lugo (3.076) e Ourense (3.051).

O programa de axudas busca que as familias poidan adquirir electrodomésticos máis eficientes que contribúan a reducir a factura enerxética dos fogares, así como dinamizar as vendas do comercio de proximidade.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando