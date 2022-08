A Xunta enxalza a natureza autóctona a través do campo de voluntariado de Ribeira

Durante case dúas semanas 15 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos realizan traballos ambientais e labores de mantemento dos espazos naturais da zona



A actividade desenvólvese na maior duna de Galicia, a de Corrubedo, e nunha zona húmida e de extensas marismas con gran importancia internacional



Ribeira (A Coruña), 11 de agosto de 2022

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, visitou hoxe os 15 mozos e mozas de entre 18 e 30 anos que participan no campo de voluntariado de Ribeira. Desde o 6 de agosto ata o mércores 17, os participantes realizan actividades en plena natureza cun importante valor medioambiental, cultural e patrimonial.

Os mozos e mozas centran as súas actuacións no Parque Natural de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. Durante a súa estancia, os voluntarios realizan labores de mantemento dos espazos naturais, reconstrución e consolidación de sendas, eliminación de especies alóctonas, vixilancia de lumes e informan e sensibilizan aos visitantes.

Ademais, os participantes desenvolven actividades complementarias de lecer como observación estelar, actividades grupais guiadas, navegación pola Ría de Arousa, deportes acuáticos como paddle surf ou caiac, rutas culturais e históricas ou visitas ao centro de interpretación do ecosistema litoral de Galicia, entre outras.

Así, Cristina Pichel puxo en valor a importante dimensión cultural, medioambiental e internacional do campo de voluntariado. A través de todas as actividades, os voluntarios teñen a oportunidade de coñecer a riqueza do patrimonio autóctono e, ademais, permítelles coñecer a importancia da sensibilización ambiental e dos valores que engloba.

