A Xunta enxalza en Lalín a saúde e a calidade de vida que están detrás do consumo dos produtos do mar cos petiscos da campaña de ‘Galicia sabe amar’

Lalín (Pontevedra), 14 de decembro de 2023



O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou hoxe a foodtruck da campaña GALICIA SABE A MAR no concello pontevedrés de Lalín, onde puxo en valor a excelente calidade e propiedades culinarias dos produtos do mar das rías galegas e destacou a importancia de que sexan parte dunha dieta saudable e equilibrada cun efecto moi positivo na calidade de vida dos consumidores. O titular de Mar, acompañado polo alcalde do municipio, José Crespo, sinalou que esta campaña tamén é unha forma de apoiar á xente do mar, incentivando o consumo do peixe e marisco galego e volveu a criticar co Goberno central continúe negándose a rebaixar o IVE aos produtos do mar a pesar dos informes de diferentes organismos que destacan os efectos positivos que tería esta medida para o sector, promovendo o incremento do consumo e facilitando a xeración de novos postos de traballo.

Alfonso Villares valorou moi positivamente o impacto desta iniciativa que está a piques de rachar a barreira das 400.000 persoas participantes de preto de 400 concellos galegos e de parte de España que puideron gozar dalgúns dos petiscos deseñados especialmente para esta campaña co mellor sabor do mar de Galicia. O responsable autonómico tamén resaltou a importancia de destacar o traballo e bo facer dos homes e mulleres do mar, auténticos artífices de que cheguen estes alimentos nutritivos e saborosos nas mellores condicións aos nosos pratos.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando