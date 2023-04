A Xunta enxalza o labor das polbeiras do Carballiño na posta en valor dun dos recursos máis emblemáticos do mar de Galicia

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, acompañada polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, asistiu hoxe á Romería das Pulpeiras, organizada pola Asociación de Pulpeiros do Carballiño. Este evento celébrase este ano por primeira vez co obxectivo de homenaxear ás polbeiras, tanto desta localidade ourensá como do conxunto da comunidade, polo seu saber facer na elaboración deste molusco cefalópodo e por poñer en valor un dos recursos máis emblemáticos do mar de Galicia.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Esta xornada serve para enxalzar unha especie que o ano pasado rexistrou unha das mellores campañas de extracción dos últimos exercicios. Así, as lonxas galegas comercializaron arredor de 2.000 toneladas deste recurso tanto na pasada campaña como na actual e facturaron máis de 17 millóns de euros, unhas cifras que aínda aumentarán nas vindeiras semanas pois a campaña 2022–2023 remata o vindeiro 19 de maio. Esta é a data de inicio dunha veda que se estenderá ata o 3 de xullo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando