A Xunta enxalza a calidade do mexillón das rías galegas na XI festa deste molusco en Rianxo

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Rianxo (A Coruña), 7 de agosto de 2022

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, acompañada polo director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, asistiu hoxe á celebración da XI Festa do Mexillón de Rianxo, unha cita gastronómica organizada pola Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo e o Club de Remo da localidade, en colaboración co Concello, que ten como obxectivo promocionar este exquisito produto das rías galegas e recadar fondos para o club.

De feito, este molusco constitúe

o máximo expoñente da acuicultura na comunidade galega, ao supoñer máis do 95% do volume produción total. Así, o mexillón da ría de Arousa ten un gran protagonismo xa que a súa produción nesta zona supuxo arredor do 65% das 251.000 toneladas descargadas en Galicia e a súa facturación máis do 60% da cifra global recadada (140 millóns de euros).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando