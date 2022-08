A Xunta enxalza a aposta pola innovación da autoridade portuaria da Coruña na busca de enerxías alternativas para descarbonizar a economía

O Executivo galego pon en valor as iniciativas do ente portuario para desenvolver un autobús propulsado por hidróxeno e unha planta para a súa xeración en Punta Langosteira que permita atender as necesidades de subministración

Rosa Quintana salienta que se trata dun proxecto integral único en España que promove as novas enerxías, a redución de emisións de dióxido de carbono e unha forma de transporte máis sostible e respectuosa co medio ambiente

A titular de Mar subliña que este tipo de proxectos son unha oportunidade para reindustrializar Galicia a través da innovación e da tecnoloxía e tamén unha mostra do compromiso constante da comunidade coa transición ecolóxica

Accións coma estas achegan á Autoridade Portuaria da Coruña ao seu obxectivo de ser neutra en emisións de carbono á atmosfera e a conseguir que toda a enerxía que consome proceda de fontes renovables

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, participou hoxe no acto de presentación da experiencia piloto dun autobús propulsado por hidróxeno no que puxo en valor o traballo desenvolvido pola Autoridade Portuaria da Coruña na busca de enerxías alternativas para favorecer a descarbonización da economía. A titular de Mar subliñou que esta iniciativa, posta en marcha no marco da estratexia A Coruña Green Port do ente portuario, é unha mostra do bo facer de Galicia neste eido e da aposta constante da comunidade pola transición cara un modelo baseado nas enerxías renovables.

Este modelo de autobús propulsado por hidróxeno foi deseñado pola empresa portuguesa Caetano e será probado pola Compañía de Tranvías da Coruña nunha das liñas urbanas da cidade –a liña 1– para comprobar a viabilidade da súa implantación. En paralelo a este proxecto, a Autoridade Portuaria tamén está a promover o proxecto H2 Mobilidade, que suporía a instalación dunha planta de xeración e distribución de hidróxeno verde coas empresas Enerfín e Inditex –que construirá un parque eólico en punta Langosteira– para pechar o círculo dunha forma de transporte sostible e respectuosa co medio ambiente.

Por iso, a representante do Executivo galego salientou que se trata dun proxecto integral único en España que aposta polas novas enerxías e pola redución das emisións de dióxido de carbono. “Estamos nunha cidade que convive co mar, que o coñece e valora, polo que a Autoridade Portuaria ten incorporado no seu ADN a aposta pola innovación facendo caso aos aspectos económicos, ambientais e sociais”, expuxo Rosa Quintana.

A titular de Mar puxo de relevo que estes dous proxectos ao abeiro da estratexia A Coruña Green Port son unha oportunidade para reindustrializar Galicia a través da innovación, a tecnoloxía e o talento e responder ao mesmo tempo aos desafíos da transformación dixital e ecolóxica.

A conselleira subliñou que este tipo de tecnoloxías son fundamentais para a sustentabilidade climática ao contribuír á descarbonización da economía e á redución da pegada de carbono. “Unha liña de traballo que para o tecido empresarial e industrial é sinónimo de competitividade pois xera crecemento e un impacto positivo na creación de emprego”, destacou a representante do Executivo galego.

Nesta liña, Rosa Quintana felicitou á Autoridade Portuaria da Coruña por avanzar cara unha transición enerxética xusta e a diversificación da súa actividade. Estes proxectos, engadiu, contribuirán a que o porto coruñés sexa neutro en emisións de carbono á atmosfera e a conseguir que toda a enerxía que consuma proceda de fontes renovables.

O autobús propulsado con hidróxeno é unha alternativa con vantaxes ambientais como que emite cero emisións, de vapor de auga e sonoras pois o seu motor eléctrico é totalmente silencioso. Nesta fase de proba percorrerá a liña 1 da cidade durante varios días para avaliar o seu rendemento e as estruturas de subministración de enerxía á espera do desenvolvemento da iniciativa paralela H2 Mobilidade, para contar cunha planta de xeración e distribución de hidróxeno no porto exterior de Punta Langosteira.

Estas accións enmárcanse na estratexia A Coruña Green Port da Autoridade Portuaria da Coruña para impulsar as enerxías renovables e a transición ecolóxica da entidade ao tempo que se agarda un importante impacto na xeración de emprego e na redución de emisións de dióxido de carbono. Trátase dunha estratexia aliñada cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas mediante a implantación de actividades loxísticas e industriais máis sustentables que contribuirán a conformar un gran hub de descarbonización.





