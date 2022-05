A Xunta entrega unha vivenda de promoción pública na rúa Corporacións Municipais de Foz

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explica que a Administración autonómica xestiona neste concello 183 vivendas

Lembra que os interesados en acceder ao parque autonómico residencial poden inscribirse no Rexistro Único de Demandantes durante todo o ano



O delegado territorial

de Lugo,

Javier Arias, participou no acto no que a persoa adxudicataria recibiu as chaves, onde

lembrou

que

todos os interesados en optar a alguna das vivendas que xestiona a Administración autonómica a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) poden inscribirse en calquera momento no Rexistro Único de Demandantes, un trámite que poden facer online ou de xeito presencial.

Unha vez que un piso queda baleiro, a Xunta axiliza o procedemento para poñelo a disposición dun novo adxudicatario. No caso de Foz, o IGVS xestiona 183 vivendas de promoción pública.

Arias tamén apuntou que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda está a convocar este ano ata unha trintena de programas de axudas para a adquisición ou mellora de vivendas, poñendo á disposición de particulares, entidades locais e promotores máis de 150 millóns de euros para actuar no eido residencial.

Deste volume total, 22,9 millóns de euros están destinados ás axudas que se abriron o pasado martes para apoiar aos cidadáns na execución de obras de rehabilitación enerxética en vivendas unifamiliares e edificios residenciais, que poden chegar a cubrir ata o 100% do custo da actuación. O prazo para solicitalas esténdese ata o 30 de novembro.

Tamén se porá en marcha este mes un programa de préstamos a propietarios particulares con xuros subvencionados para fomentar a rehabilitación, cun orzamento global de 400.000 euros, o dobre de fondos que en 2021.

A Consellería ofrece aos interesados unha guía informativa en formato dixital sobre os programas de axudas para rehabilitación enerxética no eido residencial, un

que se pode descargar desde a páxina web do IGVS.

