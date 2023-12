A Xunta entrega a próxima semana os IV Premios Galicia de Innovación e Deseño para recoñecer a profesionais e empresas de referencia

Os gañadores e gañadoras nas seis categorías do certame daranse a coñecer na cerimonia que terá lugar no Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela o vindeiro xoves, 21 de decembro

Os galardóns, convocados pola Consellería de Economía, Industria e Innovación, distinguen a profesionais e empresas que marcan a diferenza na innovación e no deseño ao servizo da transformación económica e social en Galicia



A Xunta de Galicia celebrará o vindeiro xoves 21 de decembro o acto de entrega dos IV Premios Galicia de Innovación e Deseño. Durante a cerimonia, que terá lugar ás 18.30 horas no Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela, daranse a coñecer os gañadores e gañadoras nas seis categorías deste certame.

Estes premios son unha iniciativa da Consellería de Economía, Industria e Innovación ?a través da Axencia Galega de Innovación? para distinguir a contribución de profesionais e empresas á transformación económica e social en Galicia a través das mellores prácticas en innovación e deseño.

Tres das categorías dos premios distinguirán a profesionais e equipos que contribúen de maneira relevante á mellora do prestixio do deseño galego e ás empresas que, ao incorporalo na súa estratexia de negocio, demostran o seu valor como panca de innovación. Na categoría de talento emerxente no deseño, son finalistas Amalia Puga (A Guarda), Borja Regueiro (Cerceda) e Ismael Velo (Ourense). Os profesionais candidatos son os deseñadores Álvaro Valiño (A Coruña), Tomás Alonso (Vigo) e Uqui Permui, nada en Fene e responsable do estudio Uqui Cebra, de Santiago de Compostela. As empresas preseleccionadas como casos de éxito de incorporación do desen?o a? su?a estratexia empresarial son Ascensores Enor (Vigo), Costa Comunicación Visual (A Coruña) e Visual MS (O Porriño).

As outras tres categorías buscan recoñecer a profesionais e empresas de Galicia que contemplan a innovación como un elemento clave para o desenvolvemento da súa estratexia profesional e o seu crecemento empresarial. As pemes finalistas son Centum Research & Technology (Vigo), Mecanizados Rodríguez Fernández–MRF (O Pereiro de Aguiar) e Texas Controls (Bergondo). A maiores, serán entregados os premios das categorías de grande empresa e traxectoria innovadora á empresa de gran tamaño e á persoa que, a criterio do xurado, fixeron unha maior contribución nos últimos anos ao avance da innovación en Galicia de entre os candidatos e candidatas.

Os recon?ecementos para a traxectoria innovadora na categori?a de grande empresa e o premio para empresas no apartado de desen?o tera?n cara?cter honori?fico, mentres que os demais contan cunha dotacio?n econo?mica de 15.000 euros cada un. As persoas interesadas en asistir á cerimonia de entrega dos premios poden rexistrarse na web da





