A Xunta entrega os premios de 'Lingua de namorar', o certame que promove as mensaxes de amor en galego entre a mocidade

Na categoría A, de 14 a 19 anos, foron premiados a ourensá Alba Guzmán Falcón, o coruñés Santiago Sánchez Vilarino e a pantonesa Carla López Otero

Na categoría B, de 20 a 35 anos, os premios foron para Eva González Blanco, de Lalín; Clara Pérez Martínez, da Bola, e Andrea López Otero, de Pantón

Na modalidade de Instagram, que abrangue dos 14 aos 35 anos, a mensaxe mellor valorada polos usuarios da rede social foi a da ourensá Iria Cebreiros Trigo



Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2023

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, participaron esta mañá no acto de entrega dos premios aos gañadores da duodécima edición de Lingua de namorar, o certame en liña impulsado pola Xunta que promove a creación de mensaxes de amor en galego entre a mocidade.

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades deulles os parabéns aos gañadores e animounos a todos “a continuar empregando o galego para relacionarse coas persoas máis próximas e para comunicarse na rede” e lembroulles que a Xunta de Galicia “traballa, xunto con outras entidades galegas, no Proxecto Nós, que está destinado a fornecernos de ferramentas que nos permitan interactuar coa tecnoloxía en galego ao mesmo nivel ca nas linguas do mundo con maior número de falantes”.

No acto de entrega, que tivo lugar como de costume do Pazo de San Roque, tamén estiveron presentes membros do xurado do certame, así como das respectivas consellerías implicadas. Ademais, os gañadores, que puideron recitar os seus poemas aos asistentes, estiveron arroupadas polos seus familiares e amigos.

Na primeira categoría de idade (categoría A, de 14 a 19 anos) recolleu o seu galardón a pantonesa Carla López Otero, terceiro premio pola declaración de amor titulada Translúcidas chinas. Non puideron asistir para recoller o segundo e o primeiro premio, respectivamente, o coruñés Santiago Sánchez Vilarino, galardoado pola mensaxe Distancia, e a ourensá Alba Guzmán, premiada pola súa mensaxe Chover ten que chover.

Doutra banda, na categoría B (de 20 a 35 anos) recibiron os seus galardóns a lalinense Eva González Blanco, primeiro premio pola mensaxe Áncora; Clara Pérez Martínez, da Bola, segundo premio pola composición Morriñada, e Andrea López Otero, de Pantón, terceiro premio polo poema Entre as cinzas.

Os dous primeiros premiados de cada unha destas categorías reciben unha tableta, os segundos un libro electrónico e os terceiros uns cascos sen fíos. Ademais, recollen un lote de libros e un diploma acreditativo do certame.

Na modalidade de Instagram, que abrangue dos 14 aos 35 anos, a mensaxe mellor valorada na rede social entre as seis preseleccionadas polo xurado foi #Aartedoboquerer, da ourensá Iria Cebreiros Trigo, que recibiu tamén unha tableta, así como un lote de libros e un diploma.

Cada ano, arredor de San Valentín, a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, e a Consellería de Política Social e Xuventude, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, convocan este certame que promove o uso do galego ao tempo que permite amosar o talento literario e a creatividade da mocidade arredor do amor e das relacións persoais.





