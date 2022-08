A Xunta entrega os diplomas aos 20 participantes no obradoiro de emprego de Palas de Rei, Portomarín e Monterroso

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes e p romoción turística local e información ao visitante son as dúas especialidades nas que durante nove meses se formaron os 20 participantes no obradoiro de emprego da Xunta de Galicia, desenvolvido polos concellos de Palas de Rei, Monterroso e Portomarín. O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, participou hoxe en Palas na entrega de diplomas aos alumnos e alumnas do obradoiro ‘Camiño de Santiago II’, no que o Goberno galego investiu case 347.000 euros, e que estivo impulsado por estes concellos e financiado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.