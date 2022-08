A Xunta entrega os diplomas aos 20 participantes no obradoiro de emprego compartido por Foz, O Valadouro e Alfoz

No marco deste proxecto, no concello de Foz leváronse a cabo traballos de conservación na zona de Corneira, así como de mantemento de camiños forestais no municipio. Pola súa banda, os participantes procedentes do concello do Valadouro traballaron no Monte Castelo de Vilacampa, no Camiño do Castelo, e noutros oito camiños de titularidade municipal. Tamén, en Alfoz, os alumnos e alumnas deste obradoiro de emprego desenvolveron labores de conservación en Monte do Pico e no Coto da Croa.