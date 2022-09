A Xunta entrega en Betanzos catro vivendas protexidas rehabilitadas a través do programa Rexurbe, as primeiras na provincia da Coruña

Os inquilinos, escollidos entre os inscritos no Rexistro de demandantes de vivenda, pagarán unha renda de entre 125 e 255 ? ao mes por pisos de 1, 2 e 3 dormitorios

Ángeles Vázquez salienta a aposta do IGVS por este programa, que puxo en marcha de forma piloto en Betanzos no ano 2017 e grazas ao cal xa adquiriu un total de 83 inmobles en centros históricos co fin de recuperalos e obter ao redor de 144 VPP

Betanzos (A Coruña), 2 de setembro de 2022.–

A Xunta de Galicia entregou hoxe catro vivendas protexidas no centro histórico de Betanzos rehabilitadas ao abeiro do chamado programa Rexurbe, unha iniciativa do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para comprar inmobles deteriorados ou en estado de abandono co obxectivo de recuperalos e destinalos despois a alugueiro social.

Durante o acto de entrega de chaves celebrado esta mañá, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, felicitou aos adxudicatarios polos seus novos fogares, todos eles localizados na rúa Cerca, nunha “zona privilexiada” do concello e aos que acceden cunhas condicións vantaxosas tras resultar elixidos entre os os veciños inscritos no Rexistro de demandantes de vivenda.

Cómpre subliñar que os novos inquilinos pagarán unha renda mensual de entre 125 euros e 255 euros, dependendo das características de cada inmoble. Así, dúas das vivendas teñen dous dormitorios, a máis grande conta con tres e a última, tan só dispón dun cuarto. Ademais, dúas das VPP entregadas están en edificios de tipo unifamiliar.

Tras salientar que son as primeiras vivendas do programa Rexurbe adxudicadas na provincia da Coruña, Ángeles Vázquez lembrou que o IGVS adquiriu ata o de agora neste municipio un total de 17 inmobles, dos cales 10 xa están rehabilitados e os 7 restantes, en obras ou pendentes do inicio dos traballos.

En total, o investimento previsto para a adquisición e rehabilitación de todos estes inmobles estímase en 5,4 millóns de euros, dos cales 1,5 millóns investíronse nos 4 edificios nos que se localizan as vivendas entregadas hoxe.

De feito, Betanzos foi o concello escollido pola Xunta en 2017 para poñer en marcha o Rexurbe, e ante os bos resultados desta experiencia piloto, decidiu estendelo aos centros históricos doutros municipios, publicando cada ano desde entón unha nova convocatoria do programa.

Ao abeiro desta iniciativa, segundo explicou a conselleira, o IGVS mercou xa un total de 83 inmobles ?entre edificios e solares? nunha decena de municipios galegos e cun investimento estimado en 35,4 millóns de euros, tanto para as operacións de compra, como para a súa rehabilitación posterior.

Grazas ás intervencións previstas nestes lugares, obteranse ao redor de 144 vivendas de promoción pública que o IGVS destinará en todos os casos a alugueiros sociais. Tamén se aproveitarán os baixos cando sexa posible para habilitar locais comerciais, que se ofertarán despois para implantar iniciativas empresariais que contribúan a dinamizar estas zonas, un dos obxectivos principais cos que se impulsou o programa Rexurbe.

A cifra, en todo caso, seguirá crecendo. Neste sentido, Ángeles Vázquez explicou que a mediados do pasado mes de xullo se pechou o prazo para que os propietarios de inmobles nos centros históricos da Coruña, Ferrol, Ourense, Ribadeo e Tui amosaran o seu interese por poñelos á disposición da Xunta e lembrou que a convocatoria deste ano dispón dun orzamento reservado para novas adquisicións de dous millóns de euros.

As actuacións de rehabilitación residencial en marcha en Galicia ao abeiro do programa Rexurbe enmárcanse na aposta da Xunta pola vivenda pública, tamén a través de promocións directas.

Neste sentido, entre os anos 2010 e 2021, o IGVS adxudicou máis de 3.500 vivendas deste tipo en toda Galicia e, a maiores, a conselleira salientou que o organismo autonómico traballa nestes momentos na promoción dun total de 539 VPP de nova construción nas cidades galegas ?en obras o en distintas fases de licitación?, que son, precisamente, os municipios que concentran a maior demanda residencial.





