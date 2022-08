A Xunta emite informe ambiental favorable ao proxecto para continuar a AG-59 entre a Tamallosa e Estrada

O DOG publica hoxe o anuncio polo que se fai pública a resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, que inclúe unha serie de condicionados para garantir a mínima afección aos valores da contorna

A Xunta de Galicia acaba de informar favorablemente desde o punto de vista medioambiental ao proxecto

de construción do treito A Ramallosa (Teo)–enlace PO 841, pertencente á autovía AG–59.

, no que se informa da declaración de impacto ambiental emitida ao respecto pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

Trátase dun tramo de 7,5 km integrado por un total de 15 estruturas correspondentes a 3 viaductos ?un deles sobre o río Ulla?; 7 pasos inferiores; 3 superiores; 2 muros e 16 drenaxes transversais. O obxectivo desta actuación é darlle continuidade ao trazado entre a AP–53 e A Ramallosa, actualmente en servizo, para conectar tamén por autovía os concellos de Teo e A Estrada.

Así, unha vez analizada a actualización do proxecto construtivo deste treito e considerando que as alegacións presentadas e os informes emitidos polos órganos sectoriais foron tidas en conta na súa redacción, o departamento autonómico emite declaración de impacto ambiental favorable na que se inclúen unha serie de condicionados para garantir a mínima afección da infraestrutura aos valores do medio e a protección dos elementos patrimoniais presentes na contorna.

Con esta resolución, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda pon fin á tramitación ambiental do proxecto construtivo, unha decisión que tamén lle foi trasladada á Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), como organismo promotor, para que poida continuar cos trámites necesarios para a súa execución.





