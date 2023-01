A Xunta elimina un punto de vertido de augas residuais ao río Fondón, no concello de Redondela

Técnicos do Plan de Control de Vertidos de Augas de Galicia localizaron o foco no marco dunha inspección rutineira



As mostraxes confirmaron a contaminación, identificando a orixe na rede de saneamento municipal que discorría polo lugar de Angorén, na parroquia de Chapela



Augas de Galicia notificoulle ao Concello esta situación e solicitoulle a adopción de medidas para emendar a achega contaminante



Os técnicos da Xunta constataron recentemente o cese do vertido, tras a reparación da infraestrutura de saneamento municipal



A Xunta eliminou un punto de vertido de augas residuais cara ao río Fondón, no concello de Redondela.

Este foco foi identificado no marco das inspeccións rutineiras de seguimento levadas a cabo polos técnicos do Programa de Control de Vertidos, dependente de Augas de Galicia, no ámbito territorial da Demarcación Hidrográfica Galicia–Costa.

Os técnicos da Xunta desprazados á zona, localizaron a orixe da afección no lugar de Angorén, na parroquia de Chapela.

As mostraxes efectuadas polo persoal de Augas de Galicia no foco

permitiron confirmar a existencia de contaminación procedente d

Augas de Galicia notificoulle a situación ao Concello de Redondela para que procedese a adoptar as medidas necesarias para emendar a achega contaminante.

Nunha nova inspección xirada á zona, os técnicos da Xunta corroboraron a reparación da infraestrutura de saneamento municipal, emendando así o vertido en condicións inadecuadas cara ao dominio público hidráulico.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando