A Xunta eleva ata case 5M€ a axudas para fomentar o emprego na economía social e impulsar este modelo

Ampliouse en máis dun millón de euros o orzamento inicial do programa para poder atender todas as solicitudes recibidas que suman un total de 486

Galicia contará en 2023 con máis de 42M?, un 20% máis que en 2022, para crear, emprender e fomentar o emprego no sector



A Xunta está a apoiar o emprendemento a través do programa Aprol Economía Social que tras unha ampliación de 1,1 millóns de euros, publicada esta semana

, acadará na presente convocatoria os 4,9 millóns de euros para impulsar este modelo de negocio.

A ampliación do programa responde á demanda detectada nesta convocatoria con 486

solicitudes acadadas e permitirá dar cobertura a todas as peticións.

apoios directos ás cooperativas e sociedades laborais estruturadas en dúas liñas compatibles entre si: unha primeira para fomentar o emprego en cooperativas e sociedades laborais, para favorecer a constitución da entidade ou a incorporación de novos socios; e unha segunda, para promover o acceso á condición de persoa socia, financiando as achegas económicas que deben desembolsar ao capital social.

A contía básica da axuda en cada unha das liñas ascende a 6.000 euros, con incrementos do 25% de concorreren circunstancias de dificultade de acceso ao mercado laboral, como a condición de ser muller ou maior de 45 anos ou a situación en contornas rurais.

A Xunta seguirá a apoiar en 2023 a economía social, un modelo económico que contribúe á cohesión social e do territorio, poñendo o foco nas persoas e baseándose na xeración dun emprego inclusivo, igualitario e solidario. Forman parte deste sistema na comunidade máis de 7.000 entidades e empresas que representan cerca do 7% do PIB en Galicia.

A Xunta consignou máis de 42 millóns de euros (+20,87% que en 2022) para impulsar este ecosistema en 2023 con actuacións que se artellarán en tres grandes eixos: difusión da economía social, creación e consolidación de iniciativas de economía social, e promoción do emprego inclusivo.





