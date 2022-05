A Xunta duplicou no último lustro o número de obras e editoras beneficiarias das axudas á tradución

O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, fai balance no Parlamento dos apoios ao libro este ano supón unha inxección de máis de 2M?

Recorda que vén de abrirse a nova convocatoria que favorece que as obras galegas se editen noutras linguas ao tempo que se fomenta a publicación en galego de obras escritas noutras linguas



O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, fixo balance hoxe no Parlamento da política de axudas ao libro e ao mercado literario galego dirixidas á tradución que, como indicou, supón este ano unha inxección de máis de 2M? no sector nos últimos dous anos e que segue a senda de crecemento ao terse duplicado no último lustro o número de obras traducidas e aumentar o número de editoras beneficiarias.

“A política activa de fomento da produción de traducións directas e inversas, sempre en colaboración co sector editorial galego e coas editoras de fóra que se animan a obter financiamento público galego, foi moi positiva desde a súa posta en marcha”, expresou. Neste sentido, sinalou que mentres no ano 2006 o número de obras traducidas foi de 60, o ano pasado alcanzouse a cifra de 132 e beneficiáronse 32 editorias, fronte as 20 de hai cinco anos.

O representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade salientou que os resultados das convocatorias ao longo destes últimos anos “mostran o moito que a tradución achegou ao acervo literario en galego e ao coñecemento da creación literaria galega noutras línguas”. Para dar continuidade a estas accións, recordou que a Xunta vén de abrir a nova convocatoria cun orzamento

de 200.000 euros, que se enmarcan nas políticas de apoio para o libro galego. Este ano contan cun orzamento global de máis de 2 millóns de euros para impulsar a súa proxección exterior, a participación en feiras especializadas, adquisición de novidades editoriais ou campañas de dinamización da lectura, entre outras accións.

O Goberno autonómico axuda nos custos da tradución das diferentes obras literarias en formato papel ou dixital apoiando deste xeito o libro e o mercado literario galego, tanto para internacionalizar as obras de autores galegos ao facilitar que se traduzan a outras linguas, como para fomentar a lectura en galego, ao facer posible que obras noutros idiomas podan lerse en lingua galega.

sufráganse total ou parcialmente os custos de tradución da obra literaria, dos que se aboarán un máximo do 90%. Poderán ser beneficiarias das subvencións aquelas persoas físicas ou xurídicas que acrediten a súa condición de editoras de acordo co establecido na orde de convocatoria. As solicitudes deben presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na

sede electrónica da Xunta de Galicia

. Excepcionalmente, no caso de editoriais estranxeiras que non dispoñan de me­canismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta, poderán presentar a solicitude de xeito presencial en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

As axudas, que poderán solicitarse ata o 9 de xuño, outorgaranse en réxime de concorrencia competitiva e entre os criterios de valoración para a concesión das axudas figuran o interese cultural da obra, en función de se o orixinal é dun autor galego, doutras comunidades autónomas ou doutros países, a traxectoria profesional da persoa que realizará a tradución, a extensión da tradución e as características da mesma (se se trata doutras linguas ao galego, viceversa e se son obras dun autor clásico ou non).

