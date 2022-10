A Xunta duplicará as deducións das familias numerosas na declaración do IRPF para o ano 2023

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, asistiu hoxe en Santiago de Compostela ao XII Congreso Nacional da Federación Española de Familias Numerosas

O vicepresidente primeiro e conselleiro de

Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, explicou hoxe que a Xunta de Galicia duplicará as deducións ás familias numerosas na declaración do IRPF para o ano 2023.

Con esta medida, o Goberno galego pretende seguir estando ao carón dos fogares para que Galicia se manteña como o mellor sitio para vivir en familia. A iniciativa súmase a actuacións que xa están en marcha como as reducións ou exencións no pago de taxas no eido educativo; as bonificacións nos medios de transporte; as axudas para o servizo do comedor escolar; os apoios para a redución da xornada; a Tarxeta Benvida; a dedución de ata o 100% no imposto de Transmisións patrimoniais; o carné familiar; os descontos para familias numerosas nas autoestradas de titularidade autonómica; ou a gratuidade das escolas infantís.

O vicepresidente económico, que agradeceu o esforzo das familias numerosas por desprazarse a Santiago de Compostela para celebrar o seu congreso, así como a súa contribución para facer fronte ao reto demográfico, amosou o compromiso da Xunta de Galicia para axudar aos fogares galegos no seu día a día.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando