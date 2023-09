A Xunta divulga en Lugo os oficios tradicionais mediante obradoiros participativos

A Fundación Artesanía de Galicia pon en marcha estas actividades nos concellos do Incio e do Saviñao

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2023

A Xunta de Galicia, a través da Fundación Artesanía de Galicia, organiza ao longo desta xornada obradoiros participativos na provincia de Lugo para achegar os oficios tradicionais á sociedade.

Os obradoiros encóntranse nos concellos do Incio e do Saviñao. No Incio, os asistentes á XVIII Feira de artesanía e produtos da terra poden realizar dous obradoiros, impartidos ambos por María José Martínez e José Antonio Carrera. Céntranse no procedemento fotográfico das cianotipias e na técnica tradicional xaponesa de estampaxe shitotaku. Realizaranse en horario de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas.

Pola súa banda, no concello do Saviñao, o obradoiro enmárcase na festa da Vendima e impartirano Carlos San Claudio e Nerea Carpente. Nel, os participantes poden desfrutar da experiencia do torneado do barro utilizando como ferramenta o torno oleiro. Este obradoiro poderase realizar de 11:00 a 14:00 horas e nunha segunda sesión de 16:00 a 20:00 horas.

As actividades están dirixidas a un público adulto e infantil co fin de achegar aos seus visitantes o saber facer dos profesionais do sector artesán galego e contribuír á difusión do valor engadido dos produtos artesanais.





