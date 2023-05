A Xunta distingue a Sinergias Sostenibles Resiforest polo seu proxecto de optimización do aproveitamento da masa forestal residual e valorización do material extraído

A entrega da mención fíxose efectiva na Escola de Enxeñaría Forestal da Universidade de Vigo, situada no campus de Pontevedra e que tamén colaborou na iniciativa

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, vén de entregarlle a Sinergias Sostenibles Resiforest unha mención especial no marco do III Foro de innovación produtiva do sector agrario que se celebrou o pasado mes de marzo, polo seu proxecto de optimización do aproveitamento da masa forestal residual e valorización do material extraído.

Entre os obxectivos da iniciativa –apoiada pola Xunta– están a avaliación dos rendementos de distintas opcións para o aproveitamento de biomasa forestal, a análise medioambiental da nova tecnoloxía no que atinxe á calidade e eficacia de execución en prevención de incendios forestais e a caracterización das diferentes biomasas xeradas a nivel enerxético. Tamén estudar o potencial fertilizante das cinzas de combustión da biomasa forestal e a redución de emisións de gases de infecto invernadoiro, entre outros.

Normal 0 21 false false false





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando