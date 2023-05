A Xunta distingue a empresa Trasdeza Natur pola súa optimización dos procesos de deshidratación de froitas e hortalizas mediante tecnoloxías renovables

Normal 0 false false false

Silleda (Pontevedra), 21 de maio de 2023

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, vén de entregarlle á empresa Trasdeza Natur unha mención especial no marco do III Foro de innovación produtiva do sector agrario que se celebrou o pasado mes de marzo, pola súa optimización dos procesos de deshidratación de froitas e hortalizas mediante tecnoloxías renovables. Cómpre apuntar que os produtos desta firma silledense –certificados polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega)– están amparados ademais polo selo de Artesanía Alimentaria.

Así, ao abeiro da iniciativa subvencionada e distinguida pola Xunta, Trasdeza Natur busca implantar un sistema de cultivo de pequenos froitos e verduras, adaptar o prototipo de deshidratador solar existente ou modelar os distintos procesos e tempos de secado. Tamén avaliar as propiedades dos produtos finais e a súa aceptación por parte do consumidor, así como a pegada de carbono do proceso de elaboración e o deseño dun sistema de envasado axeitado.





