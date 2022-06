A Xunta difunde a Economía Social como forma de emprendemento e de creación de emprego de calidade entre o estudantado de relacións laborais da Coruña

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade participou hoxe na II Feira de emprego da Fundación Escola Universitaria de Relacións laborais da Coruña

A Xunta anima ás persoas máis novas a transmitir a coñecer os valores do cooperativismo e asumir estas fórmulas para desenvolver as súas ideas empresariais

A Economía Social conta este ano con apoios por valor de 35M? para programas cos que se busca crear novas entidades, que gañen competitividade, conten con relevo xeracional e, en suma, acelerar o emprendemento no sector

En 2021 constituíronse na Comunidade un total de 135 cooperativas novas co que son xa 1.571 as entidades deste tipo activas nestes momentos



A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade participou hoxe na II Feira de Emprego da Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña, co obxectivo de animar ao estudantado a iniciarse na Economía Social e a poñer en valor esta fórmula de emprendemento que antepón ás persoas e promove o emprego de calidade.

A Economía Social e cada día unha realidade máis potente en Galicia. O ano pasado constituíronse na Comunidade 135 cooperativas novas co que o número destas entidades activas situouse nas 1.571. No mesmo período naceron 28 novas sociedades laborais ata acadar as 1.448. O sector representa xa o 7% do PIB galego, polo que a Xunta segue a incidir na necesidade de dalo a coñecer entre os profesionais do mañá cunha aposta clara pola promoción, a creación de iniciativas e consolidación das existentes; que está a supor nos orzamentos da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, unha inxección este 2022 de 35 millóns de euros.

A Xunta ten en marcha neste momento o programa Aprol Economía Social ao que se destinan 3,8M?, co obxectivo de incentivar a creación de cooperativas e sociedades laborais, así como a incorporación de novos socios ás mesmas.

Tan importante como a creación de empresas, é que estas se manteñan no tempo e resulten competitivas. Con esta finalidade, o Goberno galego ten en marcha programas como o Bono Consolida, activado este xuño, con 1,5 millóns de euros ou o ES–Transforma que, cunha dotación de outro millón e medio, quere recuperar negocios sen relevo xeracional e mesmo transformar empresas en entidades de Economía Social.

A presenza da Administración autonómica na feira da Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais obedece á necesidade de que os profesionais do futuro contribúan a transmitir os valores desta modalidade de emprendemento que xera emprego estable e de calidade. Ademais o evento se encadra no conxunto de actividades organizadas para o fomento da Economía Social a través da Rede Eusumo creada pola Xunta, como instrumento no que colaboran axentes públicos e privados con intereses comúns en torno a este sector.

Para potenciar inda máis a presenza do cooperativismo entre a sociedade e o seu peso no tecido produtivo galego, a Xunta porá en marcha o programa ES–Factory de aceleradoras de emprendemento, que orientará e acompañará ás persoas promotoras de proxectos empresariais. Tamén se consolidará un selo de identidade da Economía Social en Galicia a través do programa ES–Próxima para outorgarlle maior visibilidade e difusión.

