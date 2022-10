A Xunta detecta un foco de influenza aviaria nunha explotación de visóns na provincia da Coruña

O caso detectouse no marco da vixilancia pasiva realizada en explotacións de visóns, tras a aparición dun número anormalmente elevado de visóns enfermos e mortos

Os resultados foron confirmados polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, laboratorio de referencia nas enfermidades animais

Ao tratarse dun caso de saúde pública, a Xunta de Galicia decidiu resolver o sacrificio dos animais e a eliminación dos posibles materiais da explotación que puideran constituír unha fonte de contaxio

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2022

A Xunta de Galicia vén de detectar un foco de influenza aviaria A (H5N1) nunha explotación de visóns localizada na provincia da Coruña. Este subtipo de virus é o que se vén detectando nos casos de influenza aviaria rexistrados en España no último ano, tanto en aves domésticas como en aves silvestres.

O caso detectouse tras a aparición na granxa de animais enfermos con sintomatoloxía respiratoria, así como un incremento anormal da mortalidade nela, polo que se tomaron mostras para o diagnóstico de varias enfermidades, entre elas a enfermidade provocada polo virus Sars–Cov–2, así como a influenza. Como resultado destas análises, detectáronse dous casos positivos á influenza A (H5N1), que foron comunicados inmediatamente ás autoridades de Saúde Pública.

Tras recibirse os resultados, a granxa –que conta con

foi inmobilizada polos servizos veterinarios oficiais da Consellería do Medio Rural, determinando a prohibición de entrada e saída de animais e doutros materiais que puideran vehicular o virus e o censado dos animais presentes. Tamén se restrinxiu a entrada e saída de vehículos externos e de persoas alleas á explotación, ademais de levar a cabo o reforzo de todas as medidas de bioseguridade e de limpeza e desinfección, así como a adopción de medidas que minimizaran o contacto do persoal da granxa cos visóns. Así mesmo, realizouse a correspondente enquisa para efectuar os oportunos estudos epidemiolóxicos.

Ao tratarse dun caso de saúde pública, a valoración de risco realizada coordinadamente entre as Consellerías de Sanidade e do Medio Rural levou a que a Xunta de Galicia decidira resolver o sacrificio dos animais e a eliminación dos posibles materiais da explotación que puideran constituír unha fonte de contaxio, así como a rigorosa limpeza e desinfección da granxa tras o despoboamento da mesma.

Por outra banda, aínda que non existe unha regulación específica sobre as actuacións a desenvolver no caso de aparición de virus influenza en granxas de visóns, a Consellería do Medio Rural iniciou actuacións de vixilancia nas explotacións avícolas e de visóns existentes arredor do f oco, co fin de detectar a existencia dalgunha outra explotación afectada, así como establecer medidas de confinamento no caso das aves e de reforzo das medidas de bioseguridade. Así mesmo, prohibirase na zona a celebración de concentracións de aves e a solta de aves cinexéticas para repoboación.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando