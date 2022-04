A Xunta destinou máis de 75.000 € para a posta en marcha de dúas casas do maior no Concello de Monterrei

O Goberno galego achegou arredor de 15.000 para acondicionar e equipar cada un dos dous centros, e outros preto de 25.000 euros para o garantir o seu funcionamento durante este ano

Durante os últimos anos Galicia viviu unha transformación dos seus servizos sociais coa creación de 83 casas do maior



A Xunta destinou 75.000 euros para a posta en marcha de dúas casas do maior no concello de Monterrei. O director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, visitou esta mañá os centros de atención diúrna que veñen de abrir as súas portas no municipio ourensán, onde salientou o servizo de conciliación que prestan aos seus veciños.

Durante o acto Fernando González Abeijón sinalou que a creación de 83 casas do maior repartidas por toda a Comunidade permite ofrecer recursos de conciliación e atención naqueles concellos máis pequenos do rural. Así, o Goberno galego axuda no equipamento e no mantemento anual destas instalacións a través dunha achega de 15.000 euros para a adecuación de cada centro e outros 25.000 euros anuais para o seu funcionamento diario.

O director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade adiantou que a Xunta seguirá incrementando a extensión desta rede autonómica de casas do maior para atender a todos os concellos que carecen deste tipo de recursos. De feito, nas vindeiras semanas darase a coñecer a resolución dunha nova convocatoria de axudas, que permitirá a apertura de 30 novos centros.

