A Xunta destinou desde 2009 máis de 17 M? a arredor de 400 proxectos para mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros de Galicia

Este investimento permitiu actuar sobre máis de 16 millóns de metros cadrados de superficie e sementar preto de 250 millóns de unidades de cría de ameixa

Este tipo de accións contribuíron, entre outros obxectivos, a paliar os efectos de episodios extraordinarios de abundantes choivas semellantes aos rexistrados a finais de 2022 e comezos deste ano

A titular de Mar salienta que se está a facer un seguimento do estado dos distintos bancos marisqueiros desde o primeiro momento e que xa en xaneiro se convocaron axudas a proxectos de mellora das zonas de produción e protección dos ecosistemas

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, salientou hoxe no Parlamento que a Xunta destinou desde 2009 máis de 17 millóns de euros a arredor 400 proxectos para a mellora do estado e a produtividade dos bancos marisqueiros con actuacións destinadas, entre outras finalidades, a paliar os efectos de episodios extraordinarios de abundantes choivas como os rexistrados a finais de 2022 e comezos deste ano.

A titular de Mar explicou en resposta a unha interpelación sobre a rexeneración nas rías galegas que as accións aprobadas nos últimos anos permitiron actuar sobre máis de 16 millóns de metros cadrados de zonas de traballo e sementar preto de 250 millóns de unidades de cría de distintos tipos de ameixa.

A representante do Executivo galego incidiu en que as condicións meteorolóxicas rexistradas a comezos deste ano foron totalmente excepcionais –en xaneiro choveu case o dobre do habitual– e que desde o primeiro momento a Consellería do Mar fixo un seguimento do estado dos bancos marisqueiros e puxo os seus técnicos a disposición das confrarías de pescadores para apoialas en todo o que precisasen.

Nesta liña, a Xunta tamén publicou en xaneiro distintas convocatorias de axudas para proxectos colectivos de mellora das zonas de produción e protección dos ecosistemas por importe de máis de 1,3 millóns de euros que o sector pode empregar para paliar os efectos dos temporais nas súas zonas de explotación marisqueira.

De feito, a conselleira subliñou que estas liñas de achegas permitiron aprobar o ano pasado 45 proxectos de rexeneración das súas zonas de traballo por importe de máis dun millón de euros que supuxeron a actuación en máis de 3,2 millóns de metros cadrados de superficie e a sementeira de arredor de 42 millóns de unidades de ameixa.

A titular de Mar asegurou que a Xunta vai seguir traballando na defensa dos intereses dun sector que emprega a milleiros de profesionais na comunidade e que o ano pasado comercializou máis de 7.500 toneladas de distintos moluscos bivalvos, superando así os niveis de produción acadados durante a pandemia.

Nesta liña, Rosa Quintana lembrou que o labor realizado polo Executivo galego en distintos ámbitos –como o saneamento das rías– contribuíu a que case 40 zonas de produción de moluscos bivalvos mellorasen a súa clasificación microbiolóxica desde 2009, logrando que as áreas en mellor estado pasasen do 3% a case o 16%. Eses avances, incidiu, son froito dos importantes investimentos realizados nos últimos anos e que van continuar no futuro.

En relación coa xestión dos encoros durante as intensas choivas rexistradas a comezos de ano, a conselleira subliñou que os caudais liberados nalgúns como o de Portodemouros ou o de Caldas de Reis foron moi inferiores ás achegas de auga recibidas neses días. A xestión dos seus caudais, explicou, foi acorde á situación existente e de terse detectado algún desaxuste Augas de Galicia tería actuado en consecuencia.

Neste sentido, Rosa Quintana sinalou que a Xunta está a avaliar o impacto que as choivas tiveron nos distintos bancos e que traballa co obxectivo de ter cada vez un coñecemento maior sobre o estado das diferentes especies. Por iso o Executivo galego puxo en marcha ferramentas como a Rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos –co obxectivo de avaliar os factores que inflúen na situación dos distintos recursos– ou a Rede de Observadores do Medio Mariño Galego (Redogal), para avaliar a presenza de especies exóticas nas augas galegas que poidan ser indicadoras de cambios ou alteracións no ecosistema mariño.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando