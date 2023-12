A Xunta destinou 1,6 M€ a case 400 empresas lucenses para mellorar a eficiencia enerxética a través do Bono Enerxía Peme

O delegado territorial, Javier Arias, explicou que está convocada a cuarta edición das achegas, que son de concorrencia non competitiva e contan cun orzamento de 3M?

A Xunta de Galicia destinou 1.674.000 euros a 394 empresas lucenses nos tres últimos anos para incentivar a eficiencia enerxética a través do Bono Enerxía Peme, convocado por primeira vez no ano 2021.

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, visitou hoxe as instalacións da academia Infórmate en Lugo, unha das firmas apoiadas por este programa, onde explicou que está convocada a cuarta edición das achegas e o prazo de presentación de solicitudes abrirase o 10 de xaneiro; os interesados poden consultar as bases no

ou na

da Xunta.

As axudas, que son de concorrencia non competitiva, contan cun orzamento de 3 millóns de euros e están dirixidas á mellora enerxética das instalacións dos autónomos e pemes que desenvolvan actividades do sector servizos.

En concreto, son subvencionables proxectos de diagnose ou auditoría enerxética e actuacións que permitan reducir o consumo de enerxía, como a incorporación de elementos de control solar –toldos ou similares– ou de sistemas domóticos ou inmóticos para xestionar o gasto enerxético de maneira máis eficiente; tamén a renovación de equipos de iluminación, a substitución de equipamento –como

cafeteiras, lavalouzas, lavadoras, secadoras, vending ou frigoríficos–, e a reforma da instalación eléctrica, de climatización, ventilación e auga quente sanitaria.

En xeral, o investimento mínimo xustificable será de 1.000 euros e a intensidade de axuda alcanza o 80 % ata un máximo de 6.000 euros por centro de traballo. Se só se solicita axuda para asesoramento enerxético, o investimento mínimo establécese en 200 euros. Os beneficiarios poderán solicitar un anticipo de ata o 50 % da axuda sen necesidade da presentación de avais.

Javier Arias apuntou que se estima que as achegas beneficiarán a 700 autónomos e pemes en Galicia, que disporán de instalacións máis modernas e seguras e sumarán un aforro anual duns 600.000 euros no abastecemento enerxético.

Ademais, este programa dinamiza a economía dado que favorece unha gran capilaridade dos fondos xerando actividade nas empresas locais; prevese que o investimento mobilizado polos proxectos subvencionados acadará os 7,3 millóns de euros.

O Centro Galego de Estudos Infórmate recibiu unha achega do Bono Enerxía Peme na última convocatoria para a renovación completa da iluminación, substituíndo luminarias de alto consumo, fluorescentes e halóxenos por elementos de tecnoloxía LED.

En total, cambiáronse 96 puntos de luz, conseguindo unha redución do consumo eléctrico anual de preto do 57% ao pasar de 15.263 kWh a 6.596 kWh.





