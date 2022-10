A Xunta destinará en 2023 máis de 10 M€ á mellora do saneamento da ría de Pontevedra tras culminar este ano as obras do emisario submarino dos Praceres

Vázquez Mourelle destaca que o emisario submarino dos Praceres é o máis longo de toda Galicia, acada xa o 90% de execución e estará rematado este ano para conectarse á depuradora nos primeiros meses de 2023



A conselleira do Mar pon en valor estas obras que contribúen á mellora da calidade das augas e facilitan o traballo dos profesionais do sector marítimo–pesqueiro

Pontevedra, 14 de outubro de 2022

A Xunta destinará en 2023 máis de 10 millóns de euros á mellora do saneamento da ría de Pontevedra tras culminar este ano as obras do emisario submarino dos Praceres.

As conselleiras de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, e do Mar, Rosa Quintana, xunto co delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, supervisaron hoxe as tarefas de fondeo do treito mariño do emisario submarino dos Praceres.

Vázquez Mourelle detallou que o novo emisario submarino dos Praceres é o máis longo de toda Galicia, rolda xa o 90% de execución e estará rematado este mesmo ano para proceder nos primeiros meses de 2023 á súa conexión coa depuradora.

Indicou que os traballos desta infraestrutura se están a desenvolver sen afectar á actividade produtiva, adoptando medidas para minimizar o impacto na súa actividade e sinalizando con boias a situación do trazado polo que se vai avanzando para que dispoñan desa referencia visual.

A actuación do novo emisario divídese en dúas partes, a primeira delas, a obra terrestre, que se corresponde coa execución da cámara de carga e a estación do bombeo, que xa está case finalizada, restando só remates e os equipos, que xa están encargados para a súa instalación.

No que se refire ao emisario submarino propiamente dito, con 3,6 km de lonxitude total, xa está completado o tramo en túnel: 690 metros que se levaron a cabo coa tecnoloxía “direct pipe” de perforación dirixida, pioneira en España.

Agora os traballos estanse a centrar nos 2,9 km da parte mergullada do emisario, cuxa execución se dirixe no porto de Combarro. Así, hoxe, as conselleiras, o delegado da Xunta e os representantes das confrarías da ría supervisaron a marcha destes traballos in situ, a bordo dunha embarcación.

Ethel Vázquez explicou que se trata de tarefas moi complexas, que fixeron necesario buscar un sitio axeitado primeiro, para acopiar os materiais e logo para lanzar o emisario. Para iso, houbo que apoiarse nunha instalación portuaria, con terreo suficiente para desenvolver as manobras e poder mover esas pezas de grandes dimensións.

Precisou que son 9 os treitos de emisario que se fondearán, estando xa lanzados nestes momentos 6 deles, algo máis de 2.000 metros e fondeándose hoxe o 7º tramo. O proceso que se segue para o seu lanzamento é, primeiro, transportar os diferentes treitos flotando ata a zona, fondealos no lugar que corresponde para logo soldalos no fondo.

Unha vez colocado hoxe este 7º treito, restarán só os dous últimos, arredor de 600 metros de difusores, prevéndose que a parte submarina do emisario estea rematada a finais deste mes de outubro.

Vázquez Mourelle lembrou que en xullo se culminou e puxo en marcha a obra de mellora realizada na depuradora dos Praceres, cun orzamento de 16,5 M? para a ampliación da liña de lodos e para optimizar o tratamento secundario garantindo a correcta depuración dun caudal de auga de 900 l/s.

Sinalou que esta intervención permitiu, non só cumprir os límites de vertido, senón situalos entre un 60 e un 80% por debaixo do establecido pola lexislación europea, logrando eliminar o 90% dos contaminantes, o que supón un salto de xigante na calidade das augas da ría.

Subliñou que en cuestión de poucos meses estará culminado un investimento de case 30M? na mellora do saneamento da ría de Pontevedra, coa mellora da depuradora dos Praceres xa en servizo desde xullo, e co novo emisario submarino.

Adiantou, ademais, a vontade do Goberno galego de seguir traballando na mellora do saneamento da ría, con eses máis de 10 millóns de euros consignados nas contas da Xunta de 2023: as partidas necesarias, dixo,

para seguir avanzando na execución doutras actuacións de saneamento como as previstas no río Lameira, en Marín, e nos proxectos de saneamento da Seca e do Porto Campelo, en Poio, e do bombeo de Cocheras, en Pontevedra.

A conselleira do Mar, pola súa banda, destacou as actuacións que está a realizar a Xunta en Pontevedra para mellorar o saneamento na ría pois contribúen a mellorar a calidade das augas en beneficio dos profesionais do sector marítimo–pesqueiro e do conxunto da cidadanía.





