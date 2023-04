A Xunta destina 5,8 M€ a unha liña de axudas bianual para a creación e mellora de instalacións deportivas municipais

O Diario Oficial de Galicia publica esta orde que tamén inclúe a adquisición de equipamentos inventariable



Os orzamentos autonómicos deste ano inclúen 18M? para dotar aos concellos de instalacións deportivas axeitadas para avanzar cara unha poboación activa e saudable



(DOG) publicou nesta semana unha nova liña de axudas bianual cun orzamento de 5,8M? –3,4M? en 2023 e 2,4M? en 2024– para obras de construción, reforma e reparación en instalacións deportivas municipais e tamén o financiamento de equipamento deportivo.

A nova orde financiará o 80% das actuacións levadas a cabo, cunha achega máxima de 50.000 euros no caso de obras e de 10.000 euros canto á dotación de equipamento.

Canto á liña de obras establécense distintos importes segundo a poboación: concellos con poboación inferior a 5.000 habitantes, entre 5.000 e 20.000, ou con máis de 20.000 veciños.

Poderán beneficiarse destas subvencións as entidades locais de Galicia que, con carácter previo á resolución de concesión da axuda, teñan as súas instalacións deportivas inscritas no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia. As solicitudes deberán presentarse a través da sede electrónica da Xunta (

) no prazo dun mes que comezou a contar desde o pasado martes, 28 de marzo.

A Xunta apoia a posta en marcha de instalacións e infraestruturas deportivas públicas, seguras e de calidade co obxectivo de fomentar a práctica de exercicio físico e garantindo o acceso da cidadanía ás actividades deportivas con independencia do seu lugar de residencia.

Con esta orde de axudas, o Goberno galego afianza o seu compromiso coas instalacións deportivas. Ademais, dos 44M? do orzamento deste ano destinado a deportes ao ámbito deportivo, un total de 18M? destinaranse a obras de creación e de reforma de instalacións para a práctica de deporte, no marco da colaboración coas entidades locais.

Por outra parte, o apoio da Xunta este ano ao tecido deportivo recolle outra nova convocatoria de máis de 1M? que sairá nos próximos meses e que irá dirixida a mellorar as infraestruturas das propias entidades deportivas. Os clubs e sociedades deportivas recibirán 2M? en apoio a súa actividade e no caso das federacións deportivas investiranse 5M?.





