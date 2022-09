A Xunta destina preto de 8 M€ á xestión do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia

A contratación do servizo de xestión do centro terá unha duración de 24 meses con posibilidade de ser prorrogado

A Xunta destinará case 8 millóns á tramitación da contratación do servizo de xestión do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia. O contrato inclúe a xestión operativa durante as 24 horas e os 365 días do ano, así como o soporte tecnolóxico. O prazo de execución é de 24 meses, coa posibilidade de ser prorrogados.

Situado no concello pontevedrés da Estrada, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia creouse en 2017 como parte da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), co obxectivo de garantir unha xestión integrada das emerxencias.

Cómpre sinalar que, xunto ao labor de atención telefónica, o 112 Galicia realiza actividades de divulgación a prol do uso responsable do número de emerxencias. Entre elas figuran as visitas ás súas instalacións, a coordinación na execución de simulacros con diferentes colectivos e a emisión de consellos preventivos para asegurar o benestar das persoas e bens, a través de publicacións na páxina web e nas redes sociais. Ademais, comunican a concorrencia de fenómenos adversos e activan plans de emerxencia e protección civil para xerar accións de autoprotección fronte aos riscos xerados.

No desenvolvemento do labor deste servizo de atención ás emerxencias ten especial relevancia o compoñente tecnolóxico, baseado na Plataforma GEMMA. O centro dispón a maiores doutras ferramentas e subsistemas que dan resposta a diferentes necesidades operativas e que funcionan de modo integrado.

