A Xunta destina preto de 6,4 M€ neste 2023 para as campañas de saneamento gandeiro e outras medidas sanitarias

Neste marco inclúese a execución e seguimento de programas de prevención, loita, erradicación e control de enfermidades animais



Compleméntanse estas accións coa limpeza e desinfección das explotacións gandeiras que realizan baleiros sanitarios, dos vehículos de transporte de animais e cos labores de apoio aos veterinarios oficiais, así como co servizo da Oficina Agraria Móbil



A Xunta destina preto de 6,4 millóns de euros neste ano 2023 para as campañas de saneamento gandeiro e outras medidas sanitarias que benefician o sector e que desenvolve a Consellería do Medio Rural co obxectivo de manter a boa cualificación sanitaria das explotacións gandeiras da nosa comunidade.

Neste marco inclúense outras accións complementarias, como a limpeza e desinfección das explotacións gandeiras que realicen baleiros sanitarios, dos vehículos de transporte de gando nos centros dependentes da Consellería e os labores de apoio aos servizos veterinarios oficiais que sexan necesarios no caso de alertas sanitarias.

A este respecto, resulta fundamental o mantemento da cualificación sanitaria das explotacións galegas, xa que impedirá que exista calquera tipo de traba á comercialización de animais e produtos e permite rebaixar as actuacións sanitarias. Ademais, o mantemento do noso alto status sanitario reduce as perdas das explotacións por custos directos e indirectos das enfermidades dos animais, favorecendo as posibilidades de exportación a países terceiros, cada vez máis esixentes en relación ás condicións sanitarias. Seguindo esta liña, desde novembro de 2021 Galicia foi declarada rexión libre de tuberculose. A consecución do estatuto de Galicia como rexión libre de tuberculose reforza a situación sanitaria da nosa Comunidade, tras ser declarada en anos anteriores como rexión libre de brucelose bovina, ovina e cabrúa.

