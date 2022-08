A Xunta destina preto de 95.000 € á renovación de auditorios, bibliotecas, arquivos e equipamentos culturais de 8 concellos da provincia de Ourense

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, acompañado do alcalde, Manuel Conde, visitou esta mañá as instalacións da Biblioteca Municipal de Vilar de Barrio para anunciar a concesión de 19.301,43 euros por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para a mellora do seu equipamento ao amparo da liña de axudas de preto de 500.000 euros convocada pola Xunta para equipar e mellorar as instalacións e locais destinados a realizar actividades culturais de 47 concellos de Galicia.