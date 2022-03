A Xunta destina preto de 100.000 euros a arranxar camiños municipais do concello lucense de Chantada afectados polo pedrazo

As obras –enmarcadas no Plan de Infraestruturas Rurais da Consellería do Medio Rural– localízanse nas parroquias de San Fiz de Asma e Santa María de Pesqueiras

Incidirán na capa de rodaxe e noutro tipo de melloras para asegurar a circulación por estas vías con todas as garantías





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.