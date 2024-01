A Xunta destina 30 M€ a préstamos directos para facilitar o investimento das pemes galegas

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a convocatoria, que busca mellorar as condicións de acceso ao crédito do tecido produtivo con condicións vantaxosas



Como novidade, incorpóranse préstamos para financiar a implantación de empresas galegas no exterior e para as empresas de transformación e comercialización de produtos da pesca e acuicultura, así como para a industria manufactureira



O prazo de presentación de solicitudes comeza mañá, e permanecerá aberto ata o vindeiro 29 de novembro ou ata o esgotamento do orzamento previsto

A Xunta de Galicia vén de activar unha nova convocatoria da liña de préstamos directos do Igape para posibilitar o financiamento e os investimentos do tecido empresarial. O programa suma nesta ocasión 30 millóns de euros na procura de promover a competitividade de pemes e autónomos galegos, mellorando as condicións de acceso ao crédito.

Así, os xuros, que se determinarán en base ás características de cada operación, contarán cunha bonificación de ata 5 puntos porcentuais no tipo de xuro. Isto permitirá que o Igape poida conceder préstamos con tipos de xuro a partir do 2 %. O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto desde mañá ata o vindeiro 29 de novembro ou ata o esgotamento do orzamento previsto.

A convocatoria presenta dúas grandes novidades: dun lado, a concesión de préstamos para financiar a implantación de empresas galegas no exterior e, doutro, os préstamos para financiar circulante para as empresas de transformación e comercialización de produtos da pesca e acuicultura, e para a industria manufactureira.

empresas de transformación e comercialización de produtos da pesca e acuicultura

e na industria manufactureira, articulando os mecanismos necesarios para facilitar a concesión de préstamos na procura de acomodar a devolución dos mesmos ao diñeiro xerado polas operacións das empresas. O importe dos préstamos oscilará tamén entre 300.000 ? e 1 millóns de euros, cunha duración de oito anos con dous de carencia.

Así mesmo, e como vén sendo habitual, o programa atende tamén

aos investimentos estratéxicos de pemes e autónomos, promovendo a creación de novas instalacións e a mellora das existentes, ou o incremento da súa capacidade produtiva.

Cubrindo ata o 50% do investimento a financiar, cun máximo de 5 millóns, neste caso os préstamos terán unha duración de ata doce anos, podendo chegar a quince en función das características do proxecto, coa posibilidade de incluír carencia na amortización do principal.





