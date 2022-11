A Xunta destina 4 M€ no marco do Polo Aeroespacial para implantar un laboratorio 5G e sistemas de ciberseguridade en Galicia

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou na Coruña na presentación de resultados da Unidade Mixta de Investigación Airus, impulsada polo Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) e NTT Data co apoio da Administración autonómica



Salienta que con proxectos coma este Galicia se está posicionando para ser un referente no transporte intelixente do futuro



O software deseñado grazas a esta iniciativa facilita a integración eficiente e segura dos vehículos aéreos non tripulados no espazo aéreo, respondendo así a un dos grandes retos do sector

A Coruña, 25 de novembro de 2022

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, participou hoxe na presentación de resultados da Unidade Mixta de Investigación Airus, impulsada polo Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) e a multinacional especializada en tecnoloxías emerxentes NTT Data co apoio da Administración autonómica, cun investimento público–privado de 2,2 millóns de euros.

Airus, o software deseñado por ITG e NTT Data é un sistema tecnolóxico que facilita a integración eficiente e segura dos vehículos aéreos non tripulados no espazo aéreo, respondendo así a un dos grandes retos do sector. Neste eido, o vicepresidente económico salientou que no Polo Aeroespacial de Galicia xa se levaron a cabo proxectos como Galician Skyway, liderado por Boeing, enfocado cara a seguridade aérea, lembrando tamén que Boeing e Indra están desenvolvendo simuladores avanzados que estarán operativos a partir do próximo ano no CIAR.

O vicepresidente económico destacou que nesta nova etapa que agora se abre da man dos novos socios tecnolóxicos industriais (Airbus, Babcock e Telespazio) búscase consolidar o Polo como referente a nivel nacional e europeo para estas novas tecnoloxías que contribúan ao desenvolvemento do marco normativo que ten que regular a mobilidade aérea en Europa. Neste sentido, adiantou que para dotar ao Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR) dunha infraestrutura de vangarda para probar novas solucións tecnolóxicas que o convertan nun lugar único en Europa para a experimentación con vehículos aéreos non tripulados, nos próximos días convocaranse licitacións por 4 millóns de euros que van facer do Polo Aeroespacial de Galicia un entorno seguro e con infraestruturas de primeiro nivel onde desenvolver e probar solucións tecnolóxicas para o control do tráfico aéreo de vehículos non tripulados.

Por un lado, destinaranse 2 millóns de euros para implantar nas instalacións de Rozas un laboratorio 5G que permita ensaiar solucións para vehículos aéreos non tripulados baseadas na conectividade 5G como canle de comunicacións. Trátase de xerar sinerxías entre o ecosistema aeronáutico e o das tecnoloxías de comunicación móbiles para a obtención de información en tempo real.





