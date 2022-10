A Xunta destina máis de 22 millóns de euros á inclusión dixital nos concellos de Galicia

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia presentou hoxe ás entidades locais o plan de reforma e ampliación da rede de aulas CeMIT

A este acto virtual convidouse ás 91 entidades locais que dispoñen dunha aula CeMIT e contou coa participación de máis de 80 asistentes

Amtega e a Fegamp apostan por renovar a súa colaboración a través dun novo convenio que regula as condicións para que os concellos galegos poidan beneficiarse dun Plan que conta cun investimento de máis de 22 M? até 2025.

Os concellos que queiran adherirse contarán con beneficios como a dotación de equipamento tecnolóxico punteiro, máis apoio formativo, redeseño arquitectónico das aulas CeMIT e servizos dixitais máis innovadores.

O Plan incorpora tamén medidas que permitirán implementar en Galicia un modelo formativo adaptado ao novo Marco Galego de Competencias Dixitais, aliñado á súa vez co marco europeo.

A Xunta de Galicia destina un orzamento de 22.776.304 euros ata 2025 para que as administración locais, a través da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), realicen actuacións en materia de inclusión dixital.

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia presentou hoxe aos concellos o plan de Reforma e Ampliación da Rede de Aulas CeMIT, no marco do convenio subscrito coa FEGAMP. Á sesión foron invitadas 91 entidades locais e contou coa participación de máis de 80 asistentes.

Entre os principais beneficios do plan destacan actuacións como a dotación tecnolóxica punteira (impresoras 3D, kits de robótica, drons, lentes de realidade virtual e kits de placas de comunicación e programación así como ordenadores All–In–One, pantallas interactivas, equipamento inclusivo para persoas con discapacidade, sistemas de videoconferencia, tablets, libros electrónicos e complementos audiovisuais), a transformación física e arquitectónica dos centros cara un modelo máis flexible, a posta en marcha dunha aula móbil e o reforzo formativo e dos servizos dixitais (os espazos web, a plataforma formativa online, a plataforma de xestión...).

Na presentación tamén se informou aos concellos e ás entidades locais que contan actualmente cunha aula CeMIT que teñen ata o 30 de decembro para adherirse a este Plan para o que se habilitou unha

ligazón para consultar toda documentación referida a este proceso

incluíndo os compromisos e implicacións a asumir por parte das entidades locais.

O convenio continúa a regular tamén a subvención económica outorgada a aquelas aulas que, polo seu nivel de actividade, son consideradas “de referencia”. Este orzamento distribuirase atendendo a criterios de actividade das aulas así como da poboación do municipio, correspondendo ás entidades locais de máis de 5.000 habitantes que ostenten esta condición unha subvención de 15.000? e ás de menos de 5.000 habitantes a contía de 7.251?.

Adicionalmente, o plan tamén contempla no futuro a posibilidade de ampliar novas aulas CeMIT nas entidades locais que actualmente non formen parte da Rede CeMIT e estean dispostas a asumir os compromisos de dinamizar e impulsar as competencias dixitais.

O acto contou coa representación institucional do director da Amtega, Julián Cerviño, o presidente da Fegamp Alberto Varela e o director de área de Sociedade Dixital da Amtega, Miguel Rodríguez, que conxuntamente reiteraron a importante labor que levan a cabo os concellos para achegar a inclusión e a capacitación dixital á cidadanía galega e detallaron os beneficios aos que poderán optar as entidades locais que se adhiran ao Plan.

A Rede CeMIT (Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica) é unha iniciativa posta en marcha pola Amtega, que conta coa colaboración de 91 concellos e está integrada por 97 centros en 52 comarcas. Ten entre os seus obxectivos os de promover o uso da tecnoloxías entre a poboación, con especial atención aos colectivos máis afectados pola fenda dixital, fomentar a formación e amosar as vantaxes da sociedade dixital.

Neste sentido, a rede conta con máis de 100.000 persoas usuarias, das que un 59,77% son mulleres. Dende 2011 lévanse impartidas cerca de 500.000 horas de formación. A rede conta con máis de 980 “aliados dixitais” entre empresas, entidades e persoas voluntarias.

A listaxe completa e a localización das aulas CeMIT poden ser consultados en:





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando