A Xunta destina máis de 9 M€ á internacionalización de pemes e autónomos galegos contribuíndo á diversificación de novos mercados

O Goberno galego abre unha nova convocatoria dos programas Galicia Exporta Empresas, Organismos Intermedios e Dixital na procura de incentivar a realización de accións de promoción exterior que xeren vantaxes competitivas na proxección e o posicionamento do tecido produtivo galego nos mercados internacionais

Galicia Exporta Empresas e Organismos Intermedios suman 5 M? para actividades de difusión e a participación en eventos expositivos no exterior, así como accións de prospección internacional para proxectos individuais ou coordinados por agrupacións empresariais

A nova convocatoria do Galicia Exporta Dixital contará con 4,2 M? para mellorar as vendas internacionais de pemes, autónomos e comercios a través de ferramentas dixitais innovadoras

Galicia Exporta Organismos Intermedios e O Diario Oficial de Galicia (DOG) vén de publicar as novas convocatorias dos programas Galicia Exporta Empresas Galicia Exporta Dixital , tres liñas de apoio que suman máis de 9 M? na procura de promover a diversificación de mercados e a internacionalización de pemes e autónomos galegos.

O obxectivo destes programas, impulsados pola Consellería de Economía, Industria e Innovación, a través do Igape, é apoiar a saída ao exterior do tecido empresarial galego, especialmente de pemes e establecementos comerciais, a través de novas canles de comercialización.

Neste marco, cun importe de 4,2 M?, actívase unha nova convocatoria do Galicia Exporta Dixital. O obxectivo desta liña é permitir ás empresas apoiarse en ferramentas innovadoras para acceder aos mercados exteriores a través de novas canles de comercialización, e actívase para dar resposta á demanda crecente das empresas galegas para acometer os seus procesos de dixitalización internacional.

Cun gasto subvencionable por empresa que oscilará entre os 12.000 e os 100.000 euros, o programa cobre ata o 60% do custo dos proxectos, podendo solicitarse os apoios ata o 4 de marzo.

Esta liña compleméntase coas de Galicia Exporta Empresas e Galicia Exporta Organismos Intermedios, que contan cun orzamento de máis de 5 M? para o ano 2024 na procura de incentivar á realización de accións de promoción exterior que permitan xerar vantaxes competitivas na proxección e o posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais, tanto entre pemes e autónomos –Galicia Exporta Empresas–, como en asociacións empresariais, consellos reguladores, clústeres empresariais e centros tecnolóxicos –Galicia Exporta Organismos Intermedios–. Para acadar esta meta apóianse actuacións de difusión, de promoción e de prospección en mercados internacionais.

As axudas, que se poden solicitar ata o 5 de febreiro, cobren ata o 70% dos gastos subvencionables aprobados tanto ao abeiro do Galicia Exporta Organismos Intermedios, que apoia proxectos colectivos, como no caso dos proxectos individuais acollidos á liña Galicia Exporta Empresas.

