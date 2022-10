A Xunta destina máis de 5 M€ a impulsar o uso da madeira como elemento estrutural na construción e para fomentar a dixitalización e innovación das pemes do sector forestal

José González reafirmou o compromiso do Goberno galego con este eido produtivo a través de medidas de fomento, ordenación e promoción da súa actividade

Puxo en valor a integración da Axencia Galega da Industria Forestal na Consellería do Medio Rural, como mostra do interese da Xunta por apoiar, no seu conxunto, a toda a cadea monte–industria

Enmarcou este esforzo nos obxectivos da Axenda de impulso da industria forestal–madeira que, á súa vez, se integran baixo o paraugas do Plan Forestal, como folla de ruta para o futuro do sector

A Xunta destina máis de cinco millóns de euros para impulsar o uso da madeira como elemento estrutural na construción e para fomentar a dixitalización e a innovación das pequenas e medianas industrias do sector. Así o destacou hoxe o

nun encontro con representantes do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia no que escoitou as súas suxestións e inquietudes para avanzar na mellora deste eido produtivo, clave para o rural da nosa comunidade. Unha xuntanza na que González estivo acompañado polo director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal.

Nesta reunión, o conselleiro reafirmou o compromiso da Xunta co sector forestal de Galicia. Así, e

n primeiro lugar, puxo en valor a integración da Axencia Galega da Industria Forestal na Consellería do Medio Rural, como mostra do interese do Goberno galego por apoiar, no seu conxunto, a toda a cadea monte–industria mediante medidas de fomento, ordenación e promoción da súa actividade.

Neste mesmo sentido, puxo como exemplo a recente convocatoria dunha nova liña de axudas destinada ao impulso da madeira como elemento estrutural na construción, dotada con 2,6 millóns de euros. S

alientou ademais as axudas recentemente convocadas para fomentar a dixitalización e a innovación das pequenas e medianas industrias do sector, así como das súas organizacións. Estas achegas teñen un orzamento de 2,5 millóns de euros, polo que, sumadas ás destinadas a fomentar o uso de madeira na construción, supoñen un esforzo investidor que supera os cinco millóns de euros, a executar neste ano e no próximo, tal como resaltou o conselleiro.

José González enmarcou todo este esforzo nos

obxectivos da Axenda de impulso da industria forestal–madeira que, á súa vez, se integran baixo o paraugas do Plan Forestal, como folla de ruta para o futuro do sector. O titular de Medio Rural atendeu tamén as demandas do cluster en relación coa dispoñibilidade dos recursos forestais. Neste sentido, González comprometeuse a seguir traballando a prol da mellora da competitividade, a mobilización do recurso, a sanidade forestal ou a creación conxunta de plataformas colaborativas que poñan en contacto a expertos, prescritores, instaladores e fabricantes de produtos de madeira.

Outros asuntos tamén abordados neste encontro foron a necesidade de favorecer o incremento e mellora da man de obra forestal –mediante posibles incentivos e por medio do impulso á formación– de continuar avanzando na redución de trabas burocráticas na relación do sector con todas as administracións públicas (tamén as locais e provinciais) ou de seguir incidindo na creación de valor, mercado e innovación por parte da Axencia Galega da Industria Forestal, entre outras cuestións.





