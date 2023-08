A Xunta destina máis de 3,6 M€ en axudas extraordinarias ao sector da acuicultura para paliar os efectos da guerra de Ucraína

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde que compensa ata o 100 % dos custos adicionais nos que incorreron as empresas deste ámbito no 2022 trala invasión rusa



Estas achegas cobren a suba dos carburantes de buques auxiliares, dos envases e embalaxes, da electricidade, fariñas de peixes, pensos e osíxeno



A estes apoios seguiranlle os destinados con este mesmo fin á frota pesqueira e á industria transformadora e en conxunto sumarán arredor de 15 M?



A Consellería do Mar pon a disposición do sector da acuicultura de Galicia máis de 3,6 millóns de euros en axudas para paliar os efectos da guerra de Ucraína. Así o especifica a

convocatoria

destas achegas publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG), e que permitirá compensar ata o 100 %

os custos adicionais nos que incorreron as empresas deste ámbito no ano 2022 trala invasión rusa.

Poderán beneficiarse destes apoios, cofinanciados co Fondo Europeo e Marítimo de Pesca (FEMP), as empresas titulares de establecementos de acuicultura en calquera ou en todas as súas fases de explotación, cría, cultivo ou reprodución, situadas nas zonas terrestre, marítimo–terrestre ou marítima e que teñan as súas instalacións na comunidade autónoma de Galicia.

Os custos obxecto de compensación son, por unha banda, o incremento de prezos rexistrado do 1 de marzo ao 31 de decembro de 2022 no combustible dos buques auxiliares deste sector e no consumo eléctrico das súas instalacións de produción. Ademais permitirá afrontar as subas extraordinarias nos envases e embalaxes de plástico.

Por outra banda, tamén serán subvencionables os custos excepcionais nos que incorresen os establecementos de cultivo na utilización de fariñas de peixe, alimentos, pensos e oxíxeno, neste caso no período comprendido entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2022.

A contía máxima da axuda poderá ser de ata o 100% do gasto subvencionable para as empresas que teñan a consideración de microempresas, pequenas ou medianas empresas (pemes). Para as de maior tamaño a contía máxima da axuda será de ata o 80% do gasto subvencionable. O apoio total a conceder non poderá exceder os 300.000 ? por empresa, con independencia das instalacións ou barcos dos que dispoña. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir de mañá mércores.

A guerra de Ucra

na xerou graves consecuencias na economía da Unión Europea e os seus estados membros. A invasión por parte de Rusia o 24 de febreiro de 2022 afectou aos operadores do sector da pesca e acuicultura de toda a UE, orixinando incrementos importantes dos custos e alteracións do comercio. Ante esta situación modificouse o regulamento do FEMP para permitir habilitar medidas que mitigasen este impacto nos operadores da pesca e da acuicultura.

A dedicada ás empresas de cultivos mariños é a primeira orde en aparecer publicada no DOG e a ela sumaranse en próximos días as convocatorias de axuda para a frota pesqueira e para a industria transformadora. En total, a Xunta prevé mobilizar arredor de 15 millóns de euros nas tres vías de apoio para paliar o impacto da guerra en Ucraína na cadea mar–industria.

