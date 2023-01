A Xunta destina máis de 123.500 € ao equipamento do novo xulgado de primeira instancia de Lugo

O director xeral de Xustiza, José Tronchoni, visitou xunto co presidente do TSXG, José María Gómez y Díaz–Castroverde, o novo órgano xudicial que comeza a funcionar hoxe atendido por oito traballadores da Administración de Xustiza



O Goberno galego financia tamén o custo de persoal, que ascende a preto de 191.000 euros anuais

A posta en marcha enmárcase na petición de novas unidades xudiciais feita pola Xunta en consenso co TSXG no marco da Comisión Mixta de Xustiza



Lugo, 2 de xaneiro de 2023

O director xeral de Xustiza, José Tronchoni,

visitou xunto co presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Goméz y Díaz–Castroverde, o novo xulgado de Primeira Instancia número 6 de Lugo que comeza a funcionar hoxe e no que a Xunta investiu máis de 123.500 euros para o acondicionamento e equipamento dos espazos. Na visita tamén participaron o presidente da Audiencia Provincial, Edgar Amando Cloos, a xuíza decana e o fiscal xefe de Lugo, Olalla Díaz e Roberto Brezmes, así como os decanos dos colexios de avogados e de Procuradores, de Lugo, José Félix Mondelo e Jacobo Varela, entre outros representantes institucionais.

Ademais dun maxistrado e un letrado da Administración de Xustiza, o novo xulgado conta con oito prazas de funcionarios –dous xestores, catro tramitadores e dous auxilios–. O custo deste último persoal asúmeo a Xunta e ascende a preto de 191.000 euros anuais. Así mesmo, os espazos xa dispoñen do mobiliario e o equipamento informático precisos para o seu correcto funcionamento, dotado tamén polo Goberno galego.

O director xeral de Xustiza destacou a relevancia desta nova unidade para o sistema xudicial en Lugo, xa que estará especializada en asuntos de familia e permitirá darlle maior axilidade a estes procedementos.

A posta en marcha deste xulgado foi aprobada polo Ministerio de Xustiza a través dun Real Decreto de creación de unidades xudiciais en resposta á petición da Xunta, consensuada co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no marco da Comisión Mixta de Xustiza. Neste mesmo marco aprobouse a maiores a posta en marcha dos xulgados de Primeira Instancia número 15 da Coruña e número 16 de Vigo, que tamén comezan a funcionar hoxe. No conxunto das tres novas oficinas xudiciais, a Xunta creou 24 prazas de funcionarios

. Nesta liña, José Tronchoni referiuse á necesidade da creación de sendas prazas de maxistrado nas seccións 2ª das audiencias provinciais da Coruña e de Pontevedra, tal e como se lle solicitou ao Goberno central e para as que non deu resposta.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando